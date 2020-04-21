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رياضة

أخبار نادي الزمالك.. النقاز يرفض لفظ الهارب.. كارتيرون يكشف موقفه من التجديد للنادي

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:21 م
حسام الحارتي
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية ، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك وجاءت كالآتي:

أكد التونسي حمدي النقاز، لاعب الفريق الأول السابق لكرة القدم بالزمالك، رفضه لفظ الهارب من الزمالك أثناء الفترة الماضية بعد رحيله عن الفريق.


كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الكشف  عن موقفه من تجديد التعاقد خلال الموسم المقبل.


هنأ يوسف أوباما لاعب نادى الزمالك جمهوره بمناسبة شهر رمضان، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


كشف مسؤولو نادى الزمالك، عن حقيقة ما تردد بشأن إخطار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض لمجلس إدارة النادي برغبته فى رحيل إمام عاشور لاعب وسط الفريق فى الفترة المقبلة.


كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك إن المقايضة سوف تحسم صفقة أحمد أيمن منصور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز وضمه لصفوف القلعة البيضاء. 

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