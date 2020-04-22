بـ الأسود الناعم.. ريهام حجاج بإطلالة كاجوال تبهر متابعيها

نشرت الفنانة ريهام حجاج ، صورة جديدة لها برفقة الفنانة منة فضالى عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة سوداء ناعمة.





وظهرت بها ريهام حجاج ، بفستان أنيق وناعم باللون الأسود، ويتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة التى تبرز عن جمالها ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام حجاج فى الماكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمال عيونها ، وأختارت أحمر للشفاة باللون البيج الغامق الذى يبرز جمال أنوثتها.





كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز عن جمالها .





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، وأكتفت بوضع قرط باللون الذهبى لإكمال إطلالتها



