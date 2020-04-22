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مرأة

بـ الأسود الناعم.. ريهام حجاج بإطلالة كاجوال تبهر متابعيها

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:12 ص
ريهام حجاج
ريهام حجاج
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ريهام حجاج، صورة جديدة لها برفقة الفنانة منة فضالى  عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة سوداء ناعمة.

وظهرت بها ريهام حجاج، بفستان أنيق وناعم باللون الأسود، ويتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة التى تبرز عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام حجاج فى الماكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمال عيونها ، وأختارت أحمر للشفاة باللون البيج الغامق الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز عن جمالها .

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، وأكتفت بوضع قرط  باللون الذهبى لإكمال إطلالتها

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