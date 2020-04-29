مفاجأة.. هل التعرض للشمس يحميك من فيروس كورونا؟

كشفت الدكتورة راشيل نيل باحثة سرطان الجلد في أستراليا، أن الخروج في الشمس لمدة 10 دقائق فقط في اليوم يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بفيروس كورونا التاجي COVID-19 .

وقالت نيل، إن التعرض لمستويات معتدلة من فيتامين د ، الذي ينتجه الجلد عند تعرضه لأشعة الشمس يقلل من قابلية الإصابة بفيروس كورونا التاجي، لذا فإن التعرض لأشعة الشمس لوقت قصير يمكن ان يوفر عامل حماية بسيط ضد الفيروس.



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وافادت نيل، أن نقص فيتامين د يمكن ان يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا التاجي COVID-19، ويتسبب في زيادة أعراض الإصابة بالفيروس، واحتمال ظهور أعراض أسوأ. وذلك لأن فيتامين د يبدو أن له تأثيرات مهمة على الجهاز المناعي.



وكشفت الدكتور نيل، أن مكملات فيتامين د قللت من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة ، التي يموت منها الأشخاص المصابون بفيروس كورونا التاجي COVID-19، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وفقًا للدراسة التي أجريت على 78000 مريض، فإن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا التاجي بنسبة الضعف تقريبا، حيث ان أولئك الذين لديهم مستويات عالية من فيتامين د اقل عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة.



وتابعت الدكتورة نيل، ان التعرض لاشعة الشمس يوميا لمدة 10 إلى 15 دقيقة يمكن ان يساعد في تحفيز فيتامين د، وهو الأمر الذي يعد عامل حماية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وتعزيز مناعة الجسم.