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أخبار البلد

بعد موافقة مدبولي.. التنظيم والإدارة يطلق مسابقة "اخدم بلدك بفكرة"

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:03 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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محمود مطاوع
وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إطلاق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مسابقة الإبداع الحكومي "اخدم بلدك بفكرة" وفتح باب التقديم فيها أمام المواطنين، اعتبارًا من اليوم وحتى 30 يونيو المقبل، عبر التطبيق الإلكتروني http://innovate.caoa.gov.eg/ .

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة وهي تسعى للنهوض بأداء موظفي الجهاز الإداري تحرص في الوقت نفسه على تشجيع الأفكار الإبداعية لدى المواطنين، ومشاركتهم بما لديهم من طاقات وقدرات إبداعية من شأنها أن تُسهم في النهوض بأداء وحدات الجهاز الإداري، من خلال تعزيز روح المنافسة بينهم، وهو ما يضمن في نهاية الأمر النهوض بكافة مناحي الحياة للمواطنين وفق "رؤية مصر 2030".

من جانبه، قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز: إن المسابقة تهدف إلى توسيع مشاركة المواطنين في الشأن العام، ومجابهة التحديات الإدارية التي تواجه الجهاز الإداري للدولة، كما تهدف إلى استكشاف الطاقات الإبداعية الكامنة من خلال تقديم الأفكار والرؤى التي من شأنها تحقيق خطة الإصلاح الإداري في إطار استراتيجية التنمية المستدامة، والمتمثلة في خلق جهاز إداري كفء وفعال يطبق معايير الحوكمة ويقوم بدوره التنموي ويُعلي من رضا المواطن.
وأضاف: هذا التطبيق الإلكتروني يتيح نموذجًا لكتابة أفكار المتسابقين، بشكل يجعلها أكثر وضوحًا، ويشترط أن تتوافر في الفكرة المقدمة عدة شروط، أهمها أن تكون واضحة وواقعية وقابلة للتطبيق، وأن يتم تحديد المستفيدين منها سواء جهات أو أفراد بدقة، مع ضرورة أن تحتوي على إطار زمني محدد للتنفيذ، كما يُشترط أن تتضمن الفكرة ذكر الفوائد المترتبة على تطبيقها وكذلك السلبيات والتحديات والمخاطر المحتملة عند التنفيذ، إلى جانب توضيح تكلفتها وآلية تمويلها.
ونوّه رئيس الجهاز إلى أنه من المقرر تشكيل لجنة لاختيار أفضل 20 مقترحًا تنطبق عليهم الشروط لتقديمهم عرضا أمام اللجنة التي سيشكلها الجهاز، ثم التواصل مع الوزارات المعنية بالأفكار المقدمة لتقييمها وتوضيح إمكانية تطبيقها، ومن المقرر منح الفائزين جوائز قيمة، لافتًا إلى أنه يمكن للراغبين الاشتراك في المسابقة بشكل فردي أو كفريق عمل، وينبغي عليهم إرفاق الملفات بصيغة PDF .
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