روحاني: ترامب ارتكب خطأ غبيا.. وسنرد بقوة حال تمديد حظر الأسلحة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب ارتكب خطأ غبيا عندما انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015.













وأكد روحاني أن الولايات المتحدة يجب أن ترفع جميع العقوبات التي أعادت فرضها على إيران إذا ما رغبت في العودة إلى الاتفاق النووي.













وهدد الرئيس الإيراني بـ "رد ساحق" في حال تجديد حظر الأسلحة المفروض على بلاده من جانب الأمم المتحدة، والذي ينتهي أجله في أكتوبر المقبل.

























وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الاثنين، إن مساعي الولايات المتحدة لتمديد حظر على الأسلحة فرضه مجلس الأمن الدولي على طهران "غير مشروعة"؛ وذلك قبل أيام من الذكرى السنوية لخروج امريكا من الاتفاق النووي.













ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أضاف موسوي، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي بثه التلفزيون، أن الولايات المتحدة لم تعد عضوًا في الاتفاق، مشيرًا الى نقض أمريكا تعهداتها الدولية وسلوكياتها الأحادية التي تؤكد عدم التزامها بالقانون الدولي، الأمر الذي يؤدي إلى انهيار النظام العالمي.













وأضاف موسوي قائلا إن "للاتفاق النووي عدة نتائج من بينها رفع حظر الأسلحة عن إيران، مضيفا أن امريكا بخروجها غير القانوني من الاتفاق النووي أرادت الغاء كل النتائج السياسية والاقتصادية والأمنية للاتفاق، كما اتخذت سياسة الضغوط القصوى على إيران، لكنها لم تحقق أهدافها".