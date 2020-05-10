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مرأة

بعد ظهور وباء قاتل بالصين.. أمراض تسببها الفئران للإنسان

الأحد 10/مايو/2020 - 05:14 م
مخاطر الفئران على
مخاطر الفئران على صحة الإنسان
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حياة عبد العزيز
كشف تقرير جديد من جامعة هونج كونج، بتعرض الصين لوباء جديد بسبب الفئران، وذلك بعد أسابيع من تجاوز الصين لوباء فيروس كوروناـ مشيرًا أن الوباء يشكل خطرا على صحة الإنسان، كما أنه يهاجم الكبد.

ومن خلال التقرير التالي نستعرض مخاطر الفئران على صحة الإنسان:

هنتافيروس :
تم التعرف على هانتافيروس لأول مرة في عام 1993 في منطقة فور كورنرز في جنوب غرب الولايات المتحدة، ولكنه موجود الآن بشكل أساسي في غرب الولايات المتحدة، ويصاب الأفراد بـ الهانتافيروس بعدة طرق وذلك من خلال تعرض الشخص إلى بول القوارض، أو رائحة القوارض الكريهة محمولة في الهواء وتنفسها الأشخاص.

وقد ينتقل هانتافيروس عن طريق تعرض الطعام إلى التلوث بسبب الفئران والقوارض، وتتطور أعراض هانتا فيروس بين أسبوع وخمسة أسابيع بعد التعرض لبول أو لعاب القوارض المصابة، ويمكن أن تتطور الإصابة بفيروس Hantavirus إلى متلازمة Hantavirus الرئوية (HPS) ، وهو مرض تنفسي حاد يمكن أن يكون مميتًا. 

تشمل الأعراض المبكرة التعب والحمى وآلام في العضلات في الفخذين والوركين والظهر وأحيانًا والكتفين، قد يعاني الشخص المصاب أيضًا من الصداع والدوخة والقشعريرة وشكاوى البطن، مثل الغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن، بعد أربعة إلى عشرة أيام من المرحلة الأولى من المرض، وتتطور الأعراض المتأخرة لعدوى فيروس هانتا، وتتطور الأعراض مرة أخرى وتشمل هذه السعال وضيق التنفس والتقدم في ضيق التنفس والفشل الكلوي، ويصل معدل الوفيات إلى 38%.

وأشار موقع pestworld أن لا يوجد علاج محدد أو علاج أو لقاح لعدوى هانتا فيروس، ولكن إذا تم التعرف على العدوى في وقت مبكر وتلقى المريض رعاية طبية حادة في وحدة العناية المركزة ، فقد يكون أفضل.

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 اللمفاوية :
التهاب اللمفاويات هو مرض معدي فيروسي ينقله القوارض ينجم عن فيروس التهاب اللمفاويات، كما تشير الدراسات إلى أن 5 % من فئران المنزل في جميع أنحاء الولايات المتحدة تحمل فيروس اللمفاوي ومن بينهم قوارض يمكن أن تصاب بهذا الفيروس من الفئران ايضًا مثل الهامستر لا يحمل فيروس للشخص، لكنه يمكن أن يصاب بالفيروس نفسه من الفئران.

يمكن أن يحدث انتقال عدوى اللمفاوية بعد التعرض للبول أو الروث أو اللعاب أو مواد التعشيش من القوارض المصابة، وتكون العدوى أكثر شيوعًا في الأشهر الباردة من فصل الشتاء، عندما تدخل الفئران المنازل بحثًا عن موائل الشتاء الأكثر دفئًا. قد يحدث الانتقال عن طريق لدغة قوارض مصابة، ولكن لم يتم الإبلاغ عن انتقال العدوى من شخص لآخر، باستثناء الانتقال من الأم المصابة إلى الجنين، ونادرًا من خلال زرع الأعضاء.

عدوى اللمفاوية لها مرحلتان؛ المرحلة الأولى لها علامات وأعراض غير محددة مثل الحمى والضيق ونقص الشهية وآلام العضلات والصداع والغثيان والقيء، وتشمل الأعراض الأقل تكرارًا التهاب الحلق والسعال وآلام المفاصل وآلام الصدر وآلام الخصية وآلام الغدد اللعابية. 

وتشمل المرحلة الثانية من المرض أعراض التهاب السحايا مثل الحمى والصداع وتيبس الرقبة، ، والتهاب الدماغ مثل النعاس، والارتباك، والاضطرابات الحسية والتشوهات الحركية مثل الشلل.

قد تنقل النساء المصابات بالـفيروس اللمفاوي أثناء الحمل بالعدوى إلى الجنين، قد تؤدي العدوى التي تحدث خلال الثلث الأول من الحمل إلى موت الجنين، وقد تؤدي العدوى في الأثلوثين الثاني والثالث إلى عيوب خلقية خطيرة ودائمة، بما في ذلك مشاكل الرؤية، والتخلف العقلي، واستسقاء الرأس.

الطاعون :
الطاعون مرض يصيب الإنسان والثدييات الأخرى ويسببه بكتيريا يرسينيا بيستيس، وعادة ما يصاب البشر بالطاعون بعد عضهم من قبل برغوث القوارض المصاب أو عن طريق التعامل مع حيوان مصاب بالطاعون. 

تكون أعراض الطاعون الدبلي الظهور المفاجئ للحمى والصداع والقشعريرة والضعف وتضخم أو أكثر من الغدد الليمفاوية المنتفخة.

كما يوجد أعراض أخرى للطاعون الإنتاني بالصدمة الإنتانية التي تهدد الحياة مع الحمى والقشعريرة والضعف الشديد وآلام البطن والصدمة وربما النزيف في الجلد والأعضاء الأخرى، يمكن أن يحدث الطاعون الإنتاني كأعراض أولية للطاعون، أو قد يتطور من الطاعون الدبلي غير المعالج.

يتطور الطاعون الرئوي عادةً بعد أن يتنفس الشخص قطرات تحتوي على البكتيريا، ويصاب المرضى بالحمى والصداع والضعف والالتهاب الرئوي سريع النمو مع ضيق في التنفس وألم في الصدر وسعال، و قد يسبب الالتهاب الرئوي الفشل التنفسي والصدمة، ويعد الطاعون الرئوي أخطر أشكال المرض وهو الشكل الوحيد للطاعون الذي يمكن أن ينتشر من شخص لآخر.

يعد الطاعون مرضًا خطيرًا، ولكن يمكن علاجه بالمضادات الحيوية المتاحة، ويمكن أن يسبب المرض مرضًا خطيرًا أو الموت، فكلما كان المريض في وقت مبكر يطلب رعاية طبية ويتلقى العلاج المناسب للطاعون، كلما كانت فرصه في الشفاء التام أفضل. 

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تولاريميا :
تولاريميا هو مرض يصيب الحيوانات والبشر بسبب جرثومة، كما تتعرض الأرانب والأرانب البرية والقوارض الأخرى بشكل خاص بالمرض، وغالبًا ما تموت بأعداد كبيرة أثناء تفشي المرض، يمكن أن يصاب البشر بالعدوى من خلال عدة طرق، بما في ذلك لدغات ذباب القراد والغزلان؛ ملامسة الجلد للحيوانات المصابة، ابتلاع المياه الملوثة ؛ ومن خلال التعرض المخبري أو استنشاق الغبار الملوث أو الأيروسولات.

تختلف علامات وأعراض التولارمية اعتمادًا على كيفية دخول البكتيريا إلى الجسم ، ولكن جميع الأشكال مصحوبة بالحمى، والتي يمكن أن تصل إلى 104 درجة فهرنهايت، على الرغم من أن التولاريميا يمكن أن تهدد الحياة، إلا أنه يمكن علاج معظم حالات العدوى بنجاح بـ المضادات الحيوية.

الشكل الأكثر شيوعًا من التولاريميا هو مرض التقرحات الغدية ويحدث عادة بعد لدغة ذبابة القراد أو الغزلان أو بعد التعامل مع حيوان مصاب، وتظهر قرحة جلدية على جميع أنحاء الجسم.

يحدث مرض الغدد الصماء عندما تدخل البكتيريا من خلال العين، يمكن أن يحدث هذا عندما يذبح الشخص حيوانًا مصابًا ويلامس أو يدخل عن طريق الخطأ بعض الجسيمات المحمولة إلى العين، وتشمل الأعراض تهيج والتهاب العين وتورم الغدد الليمفاوية أمام الأذن.

تنتج عدوى الفم والبلعوم من تناول أو شرب الطعام أو الماء الملوث، و قد يعاني المرضى الذين يعانون من التولاريم الدموي الفموي من التهاب في الحلق وقرحة الفم والتهاب اللوزتين وتورم الغدد الليمفاوية في الرقبة.

واشار موقع pestworld أن أخطر أشكال التولاريميا هي عدوى واحدة، تشمل الأعراض السعال وألم الصدر وصعوبة التنفس، وينتج هذا الشكل عن استنشاق الغبار أو الرذاذ الذي يحتوي على البكتيريا، وعندما تتخلى عن العلاج تنتشر البكتيريا عبر مجرى الدم إلى الرئتين.
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