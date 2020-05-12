خالد مرتجي: الأهلي بطلا للدوري حال إلغائه.. والخطيب يستحق الرئاسة مرة ثانية.. ولا علاقة لنا بأزمة كهربا .. وموقف هدرسفيلد من بيع رمضان صبحي غامض

أكد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي تمسك النادي باستئناف الدوري المصري وعدم إلغائه، مشددا على أن هناك الكثير من الدول الأوروبية تضررت بشكل اكبر من فيروس كورونا وتم إعلان استئناف الدوريات بها.





وأشار خالد مرتجي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت 1" إلى أن الأهلي يطالب بحقه في عودة الدوري، وفي حال إلغائه من حق الفريق اعلانه بطلا للدوري المصري. في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت 1" إلى أن الأهلي يطالب بحقه في عودة الدوري، وفي حال إلغائه من حق الفريق اعلانه بطلا للدوري المصري.

أما عن السخرية من مجلس الإدارة بشأن كثره إصدار البيانات فأكد أن الأهلي ناد يتبع القواعد في كل شىء لذلك فوسيلته الوحيدة لإعلان موقفه بشأن أي قضية هو إصدار بيان رسمي.

وأضاف ان أعضاء المجلس لا يتحدثون عبر الاعلام سوى مرات قليلة ولا يظهر احدهم مساء كل يوم للهجوم على بعض الأشخاص.

الخطيب

في سياق متصل، قال مرتجي إن الخطيب يستحق أن يتولى رئاسة النادب لفترة اخرى خاصة عقب ما حققه منذ تولي المنصب مشددا على أنه حقق انجازات انشائية ورياضية على أعلى مستوى.