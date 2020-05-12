خالد مرتجي: الأهلي بطلا للدوري حال إلغائه.. والخطيب يستحق الرئاسة مرة ثانية.. ولا علاقة لنا بأزمة كهربا .. وموقف هدرسفيلد من بيع رمضان صبحي غامض

أكد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي تمسك النادي باستئناف الدوري المصري وعدم إلغائه، مشددا على أن هناك الكثير من الدول الأوروبية تضررت بشكل اكبر من فيروس كورونا وتم إعلان استئناف الدوريات بها.
وأشار خالد مرتجي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت 1" إلى أن الأهلي يطالب بحقه في عودة الدوري، وفي حال إلغائه من حق الفريق اعلانه بطلا للدوري المصري.
أما عن السخرية من مجلس الإدارة بشأن كثره إصدار البيانات فأكد أن الأهلي ناد يتبع القواعد في كل شىء لذلك فوسيلته الوحيدة لإعلان موقفه بشأن أي قضية هو إصدار بيان رسمي.
وأضاف ان أعضاء المجلس لا يتحدثون عبر الاعلام سوى مرات قليلة ولا يظهر احدهم مساء كل يوم للهجوم على بعض الأشخاص.
الخطيب
في سياق متصل، قال مرتجي إن الخطيب يستحق أن يتولى رئاسة النادب لفترة اخرى خاصة عقب ما حققه منذ تولي المنصب مشددا على أنه حقق انجازات انشائية ورياضية على أعلى مستوى.
وتابع خالد مرتجي أن فرع النادي في التجمع الخامس بدات تظهر ملامحه ولن يتبقي سوى عام حتى يصبح جاهز اضافة للتطوير الانشائي في فرع مدينه نصر والعمل في الوقت الحالي على انشاء جراح خاص للنادي هناك.
فايلر
أضاف مرتجي أنه تم اختيار فايلر من بين ثلاثة مرشحين مشددا انه قبل فايلر كان هناك مدرب تشيكي ويوم الإعلان عن الصفقة طلب تأجيل تفعيل العقد إلى يناير ومع رفضنا اتجهنا لمرشحين آخرين كان من ضمنهم فايلر.
وتابع مرتجي أن جروس المدير الفني الأسبق للزمالك اخبر فايلر بمدى احترام واحترافية الاهلي لذلك حسم فايلر امره بالموافقه
وأوضح أنه فور الاعلان عن اسم فايلر كان هناك هجوم عنيف من جانب الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا مشددا انه اخبره امير توفيق مدير التعاقدات وقتها بان يصبر و ينتظر اراء الجماهير التي ستتغير بالتاكيد عقب عمل فايلر .
كهربا
أكد خالد مرتجي أن الاهلي قام بشراء كهربا كلاعب حر عقب فسخه لعقده بالتراضي مع فريقه البرتغالي، مشددا ان الاهلي ان الاهلي ليس طرفا في الازمه ومن المستحيل توقيع عقوبه على النادي.
وشدد خالد مرتجي على أن الاهلي يدافع عن موقفه عقب اصرار الزمالك على اقحامه في قضيه كهربا.
ونوه إلى انه في حال توقيع عقوبه على كهربا فلن يتحملها الأهلي لكونه ليس طرفا في القضية.
سيد عبد الحفيظ
أكد خالد مرتجي أن سيد عبد الحفيظ شخص مجتهد و ينجح في أي منصب يسند اليه.
وشدد على أنه راض عن أدائه في ظل رضى "الخطيب" رئيس النادي عن أدائه.
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وأضاف مرتجي أن بقاء سيد عبد الحفيظ في يد الخطيب فقط وهو من يقرر هذا الأمر، مشددا على أن الخطأ أمر وارد ولكن فور الاعتذار عنه يكون ينتهى الامر تماما.
وأكمل خالد مرتجي أن الخطيب لم يطرح مسالة بقاء سيد عبد الحفيظ او رحيله على المجلس مطلقا مشددا ان الجميع سينصاع لـ قرار الخطيب في هذا الأمر.
رمضان صبحي
أضاف خالد مرتجي أن هدرسفيلد رفض الامر تماما بشان وضع شرط شراء رمضان صبحي .
ونوه خالد مرتجي أحمد فتحي نجم الفريق السابق المنضم حديثا لـ بيراميدز اخطا كثيرا بقرار رحيله عن النادي، مشيرا إلى انه لو تحدث معه؛ لاخبره بخطئه.
وأشاف أن الاهلي واثق من التتويج بدوري ابطال افريقيا وان التوقف الحالي لن يؤثر على الفريق.
جوزيه
وأكد خالد مرتجي في تصريحات لقناة " أون تايم سبورت " أن الأهلي كان يقترب من التعاقد مع وينفريد شايفر لقيادة الفريق، مشددا على أنه وقتها ذهب لمتابعة مباريات كأس العالم للأندية في الإمارات وكان بصحبته عيسى حياتو رئيس الاتحاد الافريقي الاسبق.
وأضاف خالد مرتجي أن مصطفي فهمي كان بصحبته ايضا وأقنعه بضرورة عودة جوزيه مرة اخرى للفريق وطلبا من حياتو ان يقنع حسن حمدي رئيس الاهلي وقتها من اجل التعاقد مع جوزيه
وأكمل أن حياتو اقتع حسن حمدي يعدم ملائمه شيفر للمارد الاحمر في ظل معرفته الجيده بـ شيفر خلال عمله كـ رئيس الاتحاد الكاميروني السابق مشددا ان عودة المفاوضات عادت في سريه و حضر جوزيه يوم 31 ديسمبر 2009 للقاهرة
وأشار إلى أن جوزيه طلب عقد المؤتمر الصحفي الخاص بعودته يوم 6-1-2010 .