نيويورك تبدأ اليوم توزيع مطهرات وكمامات مجانا على المزارعين.. فيديو

تبدأ اليوم الأربعاء ولاية نيويورك الأمريكية توزيع مستلزمات الحماية الطبية الضرورية للحماية من فيروس كورونا المستجد مجانا، على المزارعين وأصحاب المزارع في الولاية والمناطق التابعة لها.





وقال بيان صادر من مكتب حاكم الولاية إنه سيتم إعطاء مطهر اليدين وأغطية الوجه- الكمامات - للمزارعين على مدار يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع في ضاحية كوبليسكيل مجانا وبدون تكلفة.





وأضاف أنه سيتم توزيع المستلزمات في شادر "صن شاين" من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا عند مدخل البوابة الجنوبية للشادر، كما ستكون هذه المستلزمات متاحة أيضًا يومي الأربعاء والخميس ، 20 و 21 مايو ، في نفس الوقت والمكان.





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وقال ديفيد كوكس، مدير برامج التعاونيات في الولاية إن سيتم توفير مطهر اليدين وأغطية الوجه للمزارعين والشركات الزراعية وأصحاب المزارع للمساعدة في ضمان نظام غذائي محلي نظيف وآمن هذا العام"، مشيرا إلى أنه "سيتم توفير هذه المنتجات دون تكلفة للمزارع من خلال شراكة بين ولاية نيويورك ومتجر Ag & Markets."





وأضاف كوكس إن لديهم ما يكفي من معدات الحماية الشخصية للتعامل مع الاحتياجات المتوقعة للمجتمع الزراعي، ومع ذلك يشدد على أن التسجيل على موقع التعاونيات مطلوب لضمان التوزيع السلس هذا الأسبوع.





وأوضح أنه لا توجد تكلفة للمزارع لهذه المنتجات، ويتطلب التسجيل الحصول على معلومات أساسية حول كل مزرعة بحيث يتم مشاركتها فقط مع قسم الزراعة و الأسواق في نيويورك.



