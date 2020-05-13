AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قالى أؤمرينى.. والدة الشهيد محمد شويقة تكشف كواليس لقائها بالرئيس السيسى..فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:58 ص
الشهيد محمد شويقة
الشهيد محمد شويقة
Advertisements
آيات أحمد
قالت والدة الشهيد محمد شويقة، إنها قابلت الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسلم عليها ولقبها بأم البطل، لافتة إلى أنها لم تشعر بخوف من الرئيس نهائيًا بل شعرت أنها تدخل المكتب على والدها.


وأضافت والدة الشهيد، فى لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، الرئيس قالى اطمنى أنا هجيبلك حق محمد، لأنه مش ابنك لوحدك دة ابنى وابن الدولة المصرية كلها، وقالى أؤمرينى مش هجيبلك حاجة من عندى قوليلى، فقولتله :أناعندى ولدين مستعدة أوديهم الجيش يجيبوا حق محمد.


وتابع والد الشهيد، أنه خدم فى الجيش ويعرف معنى الجيش وأهميته، لذلك  لم يتردد لحظة فى العرض على الرئيس أن يلتحق ابنيه الآخرين بالقوات المسلحة، مؤكدًا أن زملا ابنه الشهيد وقادته يتواصلون معه بشكل دورى.

ولفت إلى أن المؤسسة العسكرية لا تنسى أبنائها فى أى ظرف من الظروف، مؤكدًا أن القوات المسلحة فى الأعياد يرسلون لأسر الشهداء مندوب لكى يرسل التهنئة لأم الشهيد.

وأشاد بمسلسل الاختيار ، مؤكدًا أنه رد على كل ن يتحدث بالسلب على القوات المسلحة والشرطة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة خط أحمر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دم ولادنا مرحش هدر والسيسي هدية من ربنا.. ماذا قال أسر الشهداء عن إعدام الإرهابي عشماوي

لو معانا 10 أولاد سنقدمهم للجيش.. والدا شهيد يكشفان كواليس لقائهما بالسيسي.. فيديو

بكت أمام الرئيس.. والدة شهيد: ابني استشهد بعد خطوبته.. فيديو

زغاريد وصراخ .. مشاهد تنفطر لها القلوب.. كيف ودعت مصر شهداء حادث كمين العبد ؟.. شاهد

مصر تودع أبطالها.. جنازات الشهداء تزلزل محافظات الجمهورية .. والزغاريد صفعة قوية على وجه الإرهاب الغاشم

استشهد بجوار المنسي.. والد الشهيد أحمد نجم: مسلسل الاختيار يرفع معنوياتنا.. فيديو

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. مرض غامض يقتل الأطفال | صور مؤلمة لـ أعراضه

شكرا إسراء شاهين.. شاهد رسائل المرضى بمستشفى العزل للأطقم الطبية

الخريطة الكاملة لتحويل صحراء سيناء إلى منطقة خضراء.. بدء زراعة أكثر من 400 ألف فدان واستكشاف مساحات جديدة تصل لـ 592,4 ألف فدان..ومحاصيل الحبوب والخضر والفاكهة والنباتات الزيتية والطبية والأعلاف أهمها

CIA يفضح تورط الصين في نشر كورونا "تفاصيل"

إجراءات جديدة فى الحرمين الشريفين استعدادا للعشر الأواخر

هدية السيسى للمصريين.. هؤلاء يستفيدون من زيادة المعاشات أول يوليو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ألوان الباستيل.. درة تتألق بإطلالة من الستينيات في أحدث جلسة تصوير

بعد تعافيه من كورونا.. مريض يفقد القدرة على التحدث

شاهد.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها بإطلالة صيفية