قالى أؤمرينى.. والدة الشهيد محمد شويقة تكشف كواليس لقائها بالرئيس السيسى..فيديو

قالت والدة الشهيد محمد شويقة ، إنها قابلت الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسلم عليها ولقبها بأم البطل، لافتة إلى أنها لم تشعر بخوف من الرئيس نهائيًا بل شعرت أنها تدخل المكتب على والدها.









وأضافت والدة الشهيد، فى لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، الرئيس قالى اطمنى أنا هجيبلك حق محمد، لأنه مش ابنك لوحدك دة ابنى وابن الدولة المصرية كلها، وقالى أؤمرينى مش هجيبلك حاجة من عندى قوليلى، فقولتله :أناعندى ولدين مستعدة أوديهم الجيش يجيبوا حق محمد.









وتابع والد الشهيد ، أنه خدم فى الجيش ويعرف معنى الجيش وأهميته، لذلك لم يتردد لحظة فى العرض على الرئيس أن يلتحق ابنيه الآخرين بالقوات المسلحة، مؤكدًا أن زملا ابنه الشهيد وقادته يتواصلون معه بشكل دورى.





ولفت إلى أن المؤسسة العسكرية لا تنسى أبنائها فى أى ظرف من الظروف، مؤكدًا أن القوات المسلحة فى الأعياد يرسلون لأسر الشهداء مندوب لكى يرسل التهنئة لأم الشهيد.





وأشاد بمسلسل الاختيار ، مؤكدًا أنه رد على كل ن يتحدث بالسلب على القوات المسلحة والشرطة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة خط أحمر.