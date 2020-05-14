رفع 4 آلاف عينة شهرياً وتطهير أكثر من 240 خزاناً علوياً بمياه المنوفية

شركة مياه الشرب بالمنوفية أن جودة مياه الشرب أهم أولويات الشركة. أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارةأن جودة مياه الشرب أهم أولويات الشركة.





قطاع المعامل والجودة يقوم بمتابعة جوده المياه المنتجة ورفع العينات من طرود المحطات والشبكات بصفة دورية بمعرفه مجموعه من الكيميائين والفنيين ذوي الخبرة والكفاءة، لضمان سلامة ومأمونية المياه. وأوضح في تصريحات اليوم الخميس، أنيقوم بمتابعة جوده المياه المنتجة ورفع العينات من طرود المحطات والشبكات بصفة دورية بمعرفه مجموعه من الكيميائين والفنيين ذوي الخبرة والكفاءة، لضمان سلامة ومأمونية المياه.





إقرأ أيضًا :





محطات المياه السطحيه الكبرى حفاظًا على سلامة وجودة المياه المنتجة وبما يضمن ضخ مياه نقية مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية وفقًا لإشتراطات منظمة الصحية العالمية. وذكر أنه يتم رفع أكثر من أربعة آلاف عينه شهريا ، وتطهير أكثر من 240 خزان علوي بمياه المنوفية المحطات والشبكات فضلًا عن متابعة رفع عينات كل ساعتين من طرودالسطحيه الكبرى حفاظًا على سلامة وجودة المياه المنتجة وبما يضمن ضخ مياه نقية مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية وفقًا لإشتراطات منظمة الصحية العالمية.





وأشار إلي قيام قطاع المعامل بوضع خطة دورية لغسيل وتطهير أكثر من 240 خزان علوي بالإضافة الي الشبكات حيث يتم فتح المحابس الموجودة بنهايات الخطوط لضمان ازالة اي رواسب او شوائب قد تكون موجودة بالشبكات.





قطاع المعامل والجودة أن أعمال تطهير الخزانات والشبكات تتم طبقا للتعليمات والاجراءات المتبعه والتي أقرتها وزارة الصحه والتى تضمن اتمام عمليه الغسيل والتطهير على أكمل وجه ويتم ذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية ، وتحت اشراف وزارة الصحة. وقال الدكتور إسلام النعماني رئيسأن أعمال تطهير الخزانات والشبكات تتم طبقا للتعليمات والاجراءات المتبعه والتي أقرتها وزارة الصحه والتى تضمن اتمام عمليه الغسيل والتطهير على أكمل وجه ويتم ذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية ، وتحت اشراف وزارة الصحة.



