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اقتصاد

رفع 4 آلاف عينة شهرياً وتطهير أكثر من 240 خزاناً علوياً بمياه المنوفية

الخميس 14/مايو/2020 - 09:38 ص
المهندس محمد نجيب
المهندس محمد نجيب صالح
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آمنة عبدالعظيم
أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالمنوفية أن جودة مياه الشرب أهم أولويات الشركة. 

وأوضح في تصريحات اليوم الخميس، أن قطاع المعامل والجودة يقوم بمتابعة جوده المياه المنتجة ورفع العينات من طرود المحطات والشبكات بصفة دورية بمعرفه مجموعه من الكيميائين والفنيين ذوي الخبرة والكفاءة، لضمان سلامة ومأمونية المياه.

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وذكر أنه يتم رفع أكثر من أربعة آلاف عينه شهريا ، وتطهير أكثر من 240 خزان علوي بمياه المنوفية المحطات والشبكات فضلًا عن متابعة رفع عينات كل ساعتين من طرود محطات المياه السطحيه الكبرى حفاظًا على سلامة وجودة المياه المنتجة وبما يضمن ضخ مياه نقية مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية وفقًا لإشتراطات منظمة الصحية العالمية.

وأشار إلي قيام قطاع المعامل بوضع خطة دورية لغسيل وتطهير أكثر من 240 خزان علوي بالإضافة الي الشبكات حيث يتم  فتح المحابس الموجودة بنهايات الخطوط  لضمان ازالة اي  رواسب او شوائب قد تكون موجودة بالشبكات.

 وقال الدكتور إسلام النعماني رئيس قطاع المعامل والجودة أن أعمال تطهير الخزانات والشبكات تتم طبقا للتعليمات والاجراءات المتبعه والتي أقرتها وزارة الصحه والتى تضمن اتمام عمليه الغسيل والتطهير على أكمل وجه ويتم ذلك  بالتعاون مع الوحدة المحلية ، وتحت اشراف وزارة الصحة.

 وأضاف أن الشركة تمتلك سيارات المعامل المتنقله الموجوده بكل أفرع الشركة والتي تنتقل فورا لبحث أي شكوى تصل عن طريق الخط الساخن 125 أو على الواتس اب على رقم ٠١٢٢٠٩٠٦٦٦٨

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