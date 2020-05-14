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رياضة

مدرب الزمالك السابق عن فاروق جعفر: كان بيئذي ناس كتير وأذاني أنا شخصيا.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 07:59 م
فاروق جعفر
فاروق جعفر
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حسن العمدة
كشف محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، عن خلافاته مع فاروق جعفر. 

وقال صلاح، عبر اون تايم، إن في عام 2005 عرض علي مرتضى منصور، العمل مع فاروق جعفر في الجهاز الفني لفريق الأول لكرة القدم وقتها ولكنني رفضت.

وشدد صلاح، علي أنه طالب من مرتضي منصور استدعاء فاروق جعفر، تبليغه بتعيين مدير فني لفريق الكرة أو رئيس الجهاز الفني، ولكنه رفض وأصر على أن يتولى المنصبين، لذلك لم أعمل معه.

وأضاف، أن وقتها حسيت إن فاروق جعفر، لم يأت من أجل العمل ولكن جاء من أجل الانتقام من الزمالك، وبالفعل لم يستمر وقتها 3 أشهر..

وتابع ، فاروق جعفر طول عمره لا يحب الاستقرار لنادي الزمالك إطلاقا.

وأكمل، عندما كنت أعمل مع فاروق مدربا عاما، في غزل المحلة والمصري كنت أدير التدريبات وهو يأتي قبل المباراة بـ 24 ساعة فقط، والخطأ هنا على رؤساء الأندية لأنهم سمحوا له بذلك.

واختتم محمد صلاح تصريحاته، لم أغار من فاروق جعفر، كما تردد البعض.
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