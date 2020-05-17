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فن

أخبار الفن.. سارة الطباخ تشكو الشرنوبي.. وسر انسحاب هاني خليفة من لعبة النسيان

الأحد 17/مايو/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.


عودة الخلافات .. سارة الطباخ تتقدم بشكوى ضد محمد الشرنوبي


قال المنتج صفوت غطاس نائب رئيس غرفة صناعة السينما، في تصريحات لبرنامج et بالعربي، إنه تسلم شكوى جديدة من المنتجة سارة الطباخ، ضد الفنان محمد الشرنوبي.



في عيد ميلاد عادل إمام .. كيف حارب الزعيم الإرهاب في أسيوط؟


يحتفل الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ80 اليوم الأحد 17 مايو، الذي ولد في نفس اليوم عام 1940، في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا. 



تامر حبيب يكشف سر انسحاب هاني خليفة من مسلسل "لعبة النسيان"

كشف السيناريست تامر حبيب عن السبب وراء اعتذار المخرج هاني خليفة عن استكمال مسلسل "لعبة النسيان".



بصور نادرة مع والده.. رامي إمام يحتفل بعيد ميلاد الزعيم ويوجه رسالة مؤثرة


نشر الفنان رامي إمام مجموعة من الصور النادرة مع والدة فى فيديو عبر حسابه على إنستجرام، للإحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام.



شريهان تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده الـ80: تاريخ مصري مشرف لنا


هنأت الفنانة شريهان الزعيم عادل إمام  بعيد ميلاده الـ80 الذى يوافق اليوم 17مايو، على طريقتها الخاصة.

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