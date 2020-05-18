روجينا تنشر رد نجيب ساويرس على دورها فى البرنس.. شاهد

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وكان كتب متابع ساويرس: "مدام روجينا تستاهل تكون في بطولة مسلسل جديد مع ان دورها بالبرنس مش دور رئيسي لكنها اثرت عليه بشكل كبير يعني حرفيًا نجمة صف أول وبكل جدارة".





وقام نجيب ساويرس بالرد علية قائلا: "متفق معاك جدا".





فيما كتبت روجينا قائلة: " الحمد والشكر لله ، #فدوى #روچينا #البرنس #رمضان2020".

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـستة وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

