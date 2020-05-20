أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أبرز 5 ميزات بتطبيق تيليجرام.. وأفضل تطبيقات مجانية لا يمكن الاستغناء عنها

أعلنت إدارة منصة التواصل الاجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك Facebook اليوم عن خاصية جديدة، والتى تدعي Facebook Shops لتحسين تجربة استخدام التطبيق من خلال تحويل صفحات الشركات أو business pages إ لى متاجر للتسوق أونلاين عبر الإنترنت.

يعد تطبيق TikTok تيك توك حاليًا أحد أكثر التطبيقات شعبية في العالم، بعد أن تم تحميل التطبيق على أكثر من 2 مليار جهاز، الأمر الذى دفع إدارة تيك توك للحفاظ على هذا النجاح بكل السبل الممكنة، لذلك قررت تعيين كيفين ماير رئيسًا تنفيذيًا للشركة.









أصبح هاتف إل جي الجديد Stylo 6 ، متاحا للبيع على متجر Boost Mobile، بسعر 179.99 دولارا أمريكيا، وهو يعد ضمن فئة الهواتف الذكية متوسطة المدى التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد Android، مع القلم الذكي.

