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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أبرز 5 ميزات بتطبيق تيليجرام.. وأفضل تطبيقات مجانية لا يمكن الاستغناء عنها

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:01 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:


في ظل التحديثات المستمرة التي تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصًا تطبيق واتسآب WhatsApp ، يفضل المستخدمون خاصية حالة واتساب Status، والتي يمكن من خلالها اضافة الحالة التي تعبر عنهم  لمدة محددة من الوقت وبعد ذلك يتم حذفها تلقائيًا بمرور 24 ساعة.


قررت شركة "جوجل" الأمريكية إضافة ميزات جديدة لمتصفحها الشهير كروم Chrome، والتى تتيح للمستخدمين الأمان والخصوصية بشكل أكبر من الماضي، للتغلب على عمليات الإختراقات الأمنية وسرقة البيانات الشخصية.


أعلنت إدارة منصة التواصل الاجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك Facebook اليوم عن خاصية جديدة، والتى تدعي Facebook Shops لتحسين تجربة استخدام التطبيق من خلال تحويل صفحات الشركات أو business pages إلى متاجر للتسوق أونلاين عبر الإنترنت.


يعد تطبيق TikTok تيك توك حاليًا أحد أكثر التطبيقات شعبية في العالم، بعد أن تم تحميل التطبيق على أكثر من 2 مليار جهاز، الأمر الذى دفع إدارة تيك توك للحفاظ على هذا النجاح بكل السبل الممكنة، لذلك قررت تعيين كيفين ماير رئيسًا تنفيذيًا للشركة.


أصبح هاتف إل جي الجديد Stylo 6، متاحا للبيع على متجر Boost Mobile، بسعر 179.99 دولارا أمريكيا، وهو يعد ضمن فئة الهواتف الذكية متوسطة المدى  التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد Android، مع القلم الذكي.


أتاحت شركة هواوي تكنولوجيز "Huawei"، مساعدها الصوتي الذكي الذي يطلق عليه اسم Celia، لسلسة هواتفها الأحدث P40، والتى تضم ثلاث أجهزة هم P40 و P40 Pro و P40 Pro Plus. 


أعلنت الخدمة السرية الأوكرانية (SSU)، عن اعتقال هاكر يعرف باسم Sanix، وهو المسئول عن بيع مليارات أوراق الاعتماد المخترقة على منتديات القرصنة وقنوات تطبيق التراسل تيليجرام Telegram.


منذ تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم، وبدأت إجراءات التباعد الاجتماعي، والتي شملت تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس وتحويلها إلكترونيا، وكذلك العمل من المنزل، والذي أصبح معضلة كبيرة لبعض الموظفين، حيث يجد العديد منهم صعوبة في توفيق أوقاتهم لتشمل الحياة الاجتماعية والعمل من المنزل


تيليجرام Telegram، أفضل تطبيقات التراسل الفوري المنافسة لواتساب، بفضل العديد من الميزات التي تفتقر إليها خدمة المراسلة التابعة لفيسبوك، مثل التخزين السحابي وميزة القنوات التي تستخدم لبث الرسائل، وفيما يلي نستعرض لك أبرز ميزات تيليجرام.  
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