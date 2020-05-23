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برلمان

أخبار البرلمان| شيرين فراج تكشف تفاصيل إصابتها بكورونا.. و10 تصريحات نارية لرئيس النواب

السبت 23/مايو/2020 - 12:25 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الجمعة 22 مايو:












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