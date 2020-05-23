أخبار البرلمان| شيرين فراج تكشف تفاصيل إصابتها بكورونا.. و10 تصريحات نارية لرئيس النواب

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الجمعة 22 مايو:عبد العال يتلقى اتصالا هاتفيًا من رئيس البرلمان العراقي مهنئا بعيد الفطرمصطفى بكرى: شفاء النائبة شيرين فراج من كورونا وأسرتها بخيربعد شفائها من كورونا.. النائبة شيرين فراج تكشف تفاصيل إصابتها بالفيروسلن نقبل المساس بحقوق العمال.. 10 تصريحات نارية لرئيس البرلمان في آخر جلستينبعد الاختيار.. إعلام النواب تطالب بإنتاج أعمال درامية لتعميق الولاء والانتماء الوطنيبرلمانى: جودة المنتج أدت لارتفاع نسبة الصادرات المصريةبرلماني يكشف خطة الحكومة فى خفض العدد اليومي لمصابي كورونابعد إثارتها الجدل.. برلماني يطالب بتأجيل تعديلات قطاع الأعمال للبرلمان القادمحصاد آخر جلستين للبرلمان.. إقرار 4 تشريعات واتفاقيتين وإحالة 8 قوانين للجانالبرلمان: آليات جديدة للتصويت على مشروعات القوانين التى تحتاج للأغلبيةالنواب يكشف موعد تطبيق عقوبة الغرامة ضد مخالفي ارتداء الكمامةزيادة بدل عدوى الأطباء إلى 1000 جنيه..مشروع قانون