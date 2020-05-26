لا يقل عن آخر أجر.. تعرف على رواتب الأطباء بعد استدعائهم من المعاش لمواجهة كورونا





وقال النائب سامي المشد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن "القطاع الصحي في حاجة إلى جميع الأطقم الطبية، حتى نستطيع التغلب على انتشار فيروس كورونا "، مشيدًا بقرار وزارة الصحة باستدعاء الأطقم الطبية بالمعاش.

















وأوضح أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن استدعاء الأطباء بالمعاش، سوف يكون عبر تعاقد جديد، ويكون الراتب لا يقل عن آخر أجر تقاضاه أثناء العمل.









وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مقترح استدعاء الأطباء بالمعاش تم طرحه قبل أزمة فيروس كوورنا، وذلك بسبب العجز الكبير في الأطباء، مضيفًا أن الحاجة إليه تزايدت بعد فيروس كورونا.









وتابع النائب سامي المشد أن استدعاء الأطقم الطبية بالمعاش مطبق في العديد من المستشفيات والوحدات الصحية، لكن هناك حاجة ماسة لزيادة هذه الأعداد.







