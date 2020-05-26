لا يقل عن آخر أجر.. تعرف على رواتب الأطباء بعد استدعائهم من المعاش لمواجهة كورونا

أكد النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ضرورة استدعاء الأطقم الطبية بالمعاش، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن كل الأطقم الطبية سواء بالمعاش أو غيره مستعدة لاستكمال دورها الوطني والإنساني لمواجهة كورونا.
وقال النائب سامي المشد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن "القطاع الصحي في حاجة إلى جميع الأطقم الطبية، حتى نستطيع التغلب على انتشار فيروس كورونا"، مشيدًا بقرار وزارة الصحة باستدعاء الأطقم الطبية بالمعاش.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن استدعاء الأطباء بالمعاش، سوف يكون عبر تعاقد جديد، ويكون الراتب لا يقل عن آخر أجر تقاضاه أثناء العمل.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مقترح استدعاء الأطباء بالمعاش تم طرحه قبل أزمة فيروس كوورنا، وذلك بسبب العجز الكبير في الأطباء، مضيفًا أن الحاجة إليه تزايدت بعد فيروس كورونا.
وتابع النائب سامي المشد أن استدعاء الأطقم الطبية بالمعاش مطبق في العديد من المستشفيات والوحدات الصحية، لكن هناك حاجة ماسة لزيادة هذه الأعداد.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن مقترح بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية، بتحديد الأعداد المطلوبة من (الأطباء البشريين، الأسنان، الصيادلة، التمريض العالي، الكيميائيين، فنيي التمريض، الفنيين الصحيين) من المحالين للمعاش حديثًا منذ عام فأقل أو أقل من عامين.
وخاطبت الوزارة 7 جهات تابعة لها، لموافاة الوزارة ببيانات أعداد الفئات المشار إليها، وفق نموذج استرشادي، وذلك لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد الحالية.