AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لا يقل عن آخر أجر.. تعرف على رواتب الأطباء بعد استدعائهم من المعاش لمواجهة كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:11 م
الاطقم الطبية
الاطقم الطبية
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ضرورة استدعاء الأطقم الطبية بالمعاش، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن كل الأطقم الطبية سواء بالمعاش أو غيره مستعدة لاستكمال دورها الوطني والإنساني لمواجهة كورونا.


وقال النائب سامي المشد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن "القطاع الصحي في حاجة إلى جميع الأطقم الطبية، حتى نستطيع التغلب على انتشار فيروس كورونا"، مشيدًا بقرار وزارة الصحة باستدعاء الأطقم الطبية بالمعاش.




وأوضح أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن استدعاء الأطباء بالمعاش، سوف يكون عبر تعاقد جديد، ويكون الراتب لا يقل عن آخر أجر تقاضاه أثناء العمل.


وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مقترح استدعاء الأطباء بالمعاش تم طرحه قبل أزمة فيروس كوورنا، وذلك بسبب العجز الكبير في الأطباء، مضيفًا أن الحاجة إليه تزايدت بعد فيروس كورونا.


وتابع النائب سامي المشد أن استدعاء الأطقم الطبية بالمعاش مطبق في العديد من المستشفيات والوحدات الصحية، لكن هناك حاجة ماسة لزيادة هذه الأعداد.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن مقترح بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية، بتحديد الأعداد المطلوبة من (الأطباء البشريين، الأسنان، الصيادلة، التمريض العالي، الكيميائيين، فنيي التمريض، الفنيين الصحيين) من المحالين للمعاش حديثًا منذ عام فأقل أو أقل من عامين.


وخاطبت الوزارة 7 جهات تابعة لها، لموافاة الوزارة ببيانات أعداد الفئات المشار إليها، وفق نموذج استرشادي، وذلك لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد الحالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكثر الأشخاص إصابة بالفيروس .. صحة النواب تطالب بمنح الأطباء مكافأة مالية

تحركات برلمانية لمنح الأطباء مكافأة مالية لجهودهم ضد كورونا .. نواب: جنود يقومون بواجبهم من أجل صحة وسلامة المواطن.. زيادة بدل العدوى لـ 250 جنيها أصبح ضروري.. ومطالب بتقديم الدعم المعنوي والمادي

100 جنيه غرامة.. صحة النواب تحذر من إلقاء النفايات الطبية في الشوارع

أخبار البرلمان.. 3 شواهد ترجح تراجع المحروقات في التسعيرة الجديدة.. و100 جنيه غرامة لملقي النفايات في الشارع

أخبار البرلمان: 4 فئات مستحقة للمعاش فى قانون التأمينات الجديد.. تحرك عاجل إثر نقل جثمان متوفى بـ كورونا في ربع نقل

صحة البرلمان: تشريعات قوية لصالح الأطباء الفترة القادمة

ترشيحاتنا

إقبال على السياحة الداخلية فى العيد.. ٢٣ فندقا كامل العدد بالبحر الأحمر

وفاة صيدلي داخل مستشفى العزل مصابا بفيروس كورونا في الشرقية

ضوابط وإجراءات.. وزارة الشباب تضع قواعد عودة النشاط الرياضي فى مصر منتصف يونيو

مصرع الإعلامية شيرين جمال في حادث سير أليم

ماجد سامي: لماذا يتقاضى الأهلي 225 مليون جنيه وبعض الأندية 10 فقط؟

نشرة الفن.. هل عزاء زوج صفاء أبو السعود وراء إصابة رجاء الجداوي؟.. محمد رمضان يحتفل بالعيد فى الساحل.. ومصرع الإعلامية شيرين جمال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون شارلستون.. نجوى كرم تتألق بإطلالة كاجوال مختلفة

بـ تاج ومكياج ناعم.. أسما شريف منير تحتفل بـ 2 مليون متابع بإطلالة جريئة

3 أمراض تزيد من الإصابات.. و 4 عوامل تحدد مدى خطورة كورونا