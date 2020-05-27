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رياضة

شاهد.. حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد "هيا"

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:57 م
حاز امام
حاز امام
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سيد احمد
احتفل حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق بعيد ميلاد ابنته "هيا" ونشر صور له معها من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وكتب حازم امام تعليقا على الصورة، قال فيه: " Happiest birthday youka  ".

وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير ومتابعيه، وعلق بعضهم قائلا: " كل سنة وهى طيبة - ربنا يفرح قلبك بيها - مشاء الله قمر ".

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يذكر ان حازم إمام لعب أول مبارة له مع فريق الزمالك الأول في موسم 1993-1994 بتاريخ 12 نوفمبر، 1993 ضد الإتحاد السكندري، وشارك كلاعب بديل للاعب عفت ناصر، وفاز الزمالك في المباراة بهدفين احرزهما اللاعب إمانيول أماونيكي
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Happiest birthday youka ❤️❤️🎂

A post shared by Hazem Emam (@hazem14emam) on

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