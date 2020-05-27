شاهد.. حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد "هيا"





وكتب حازم امام تعليقا على الصورة، قال فيه: " Happiest birthday youka ".





وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير ومتابعيه، وعلق بعضهم قائلا: " كل سنة وهى طيبة - ربنا يفرح قلبك بيها - مشاء الله قمر ".





اقرا ايضا :





يذكر ان حازم إمام لعب أول مبارة له مع فريق الزمالك الأول في موسم 1993-1994 بتاريخ 12 نوفمبر، 1993 ضد الإتحاد السكندري، وشارك كلاعب بديل للاعب عفت ناصر، وفاز الزمالك في المباراة بهدفين احرزهما اللاعب إمانيول أماونيكي