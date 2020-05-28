أستاذ علم الأوبئة: إجراءات صحية صارمة مع عودة الاقتصاد.. فيديو

قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاد الصحة و علم الاوبئة ، إنه وفقا للإحصائيات فإن مصر ستصل نهاية الشهر الجاري إلي 21 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، لافتا إلي أن هناك شروطا معينة حتى نصل إلي صفر حالات يوم 16 يوليو، كما هو مدرج وفقا لإحصائيات النموذج المعلن من قبل وزير التعليم العالي.





وأضاف إسلام عنان، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك 5 شروط حتى نصل إلى صفر إصابات، موضحا أن أهم تلك الشروط هو إيقاف معدل الإصابات، متابعا "يجب أن يكون معدل الإصابة ثابت، ولا يزيد على المعدل الحالي".





وأوضح أستاذ اقتصاد الصحة وعلم الأوبئة، أن التوقيت الذي أعلنه وزير التعليم العالي عن الوصول إلي صفر إصابات يرتبط بمعدل الإصابات، إضافةً إلى مناعة الفيروس، متابعا "لو مناعة الفيروس اتغيرت كل دا هيأثر علي معدل الإصابات، وبالتالي على موعد الوصول إلي صفر إصابات".





وأشار إلي أن معدل الإصابة مرتبط بارتداء الكمامات ومدى الالتزام بالإجراءات الصحية المتخذة، لافتا إلى أن السياسة الصحية المتبعة أيضا تؤثر على معدل الإصابات، وبالتالي يتأثر النموذج المعلن.



