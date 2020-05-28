AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ علم الأوبئة: إجراءات صحية صارمة مع عودة الاقتصاد.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 06:07 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
اسراء صبري
قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاد الصحة وعلم الاوبئة، إنه وفقا للإحصائيات فإن مصر ستصل نهاية الشهر الجاري إلي 21 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، لافتا إلي أن هناك شروطا معينة حتى نصل إلي صفر حالات يوم 16 يوليو، كما هو مدرج وفقا لإحصائيات النموذج المعلن من قبل وزير التعليم العالي.

وأضاف إسلام عنان، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك 5 شروط حتى نصل إلى صفر إصابات، موضحا أن أهم تلك الشروط هو إيقاف معدل الإصابات، متابعا "يجب أن يكون معدل الإصابة ثابت، ولا يزيد على المعدل الحالي".

وأوضح أستاذ اقتصاد الصحة وعلم الأوبئة، أن التوقيت الذي أعلنه وزير التعليم العالي عن الوصول إلي صفر إصابات يرتبط بمعدل الإصابات، إضافةً إلى مناعة الفيروس، متابعا "لو مناعة الفيروس اتغيرت كل دا هيأثر علي معدل الإصابات، وبالتالي على موعد الوصول إلي صفر إصابات".

وأشار إلي أن معدل الإصابة مرتبط بارتداء الكمامات ومدى الالتزام بالإجراءات الصحية المتخذة، لافتا إلى أن السياسة الصحية المتبعة أيضا تؤثر على معدل الإصابات، وبالتالي يتأثر النموذج المعلن.

وأكد ضرورة وجود سياسة صحية صارمة، في حالة فتح الاقتصاد وعودة الحياة مرة أخرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نسبتهم 0.5% فقط.. أسباب قلة وفيات كورونا في ألمانيا مقارنة بـ إيطاليا

متى يصل فيروس كورونا إلى ذروته؟ .. طبيب مناعة يوضح التفاصيل

أستاذ علم انتشار الأوبئة: نضع سيناريو كورونا بأعداد الوفيات.. فيديو

تقارير: ألمانيا قد تضطر لإغلاق البلاد مرة أخرى عقب ارتفاع إصابات كورونا

إسلام عنان: الازدحام بداية رمضان ضاعف معدلات الإصابة بكورونا.. فيديو

وافدون من الجيزة.. نائبة دمياط تكشف سبب عودة الإصابات بـ كورونا للمحافظة

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. طوابير في بريطانيا أمام بنوك الطعام خوفا من المجاعة ..صور

للوقاية من كورونا.. 10 نصائح لنظام غذائي صحي

أحمد عفيفي يدعم شيكابالا بـ عدة تغريدات عن التنمر الإلكتروني

الماء المثلج الأبرز .. علاجات منزلية غير متوقعة للتخلص من تقلص العضلات

أهم الأخبار.. أول ضربة لـ تويتر بعد تهديدات ترامب.. إثيوبيا تكشف نواياها بشأن سد النهضة.. وخطة إنقاذ تحالف رينو ونيسان من آثار كورونا

أحمد موسى يفضح مخطط أردوغان وجورج سورس لتدمير الدول العربية.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف الصدر.. هيفاء وهبي تتألق بجلسة تصوير جديدة

بالدولار وبعد الخصم.. سعر بنطلون نانسي عجرم في حفل عيد الفطر

بملابس عصرية.. زينة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير