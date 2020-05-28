بدون حضور شعبي..البابا تواضروس يرأس قداس عيد الصعود المجيد

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس قداس عيد الصعود المجيد، بدون حضور شعبي.
حيث تم نقل الصلوات "أون لاين" عبر الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والقنوات الفضائية المسيحية.
يشارك في صلاة القداس الذى يقام بكنيسة التجلي المجلي بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة ونيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، ونيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة أسقف الخدمات الاجتماعية، وعدد محدود من الرهبان.
ويقول أباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن الحرص على الاحتفال بهذا العيد روحيا يأتى لحث المؤمنين على شكر وتمجيد السيد المسيح الذي أنهض طبيعة الإنسان الساقطة وأصعدنا وأجلسنا معه في السماويات، وكذلك تعليمهم بأن الذي انحدر لأجل خلاصنا هو الذي صعد أيضًا فوق جميع السموات لكي يملأ الكل.
وأكد القس طوبيا إسكندر أن السيد المسيح صعد إلى السماء بعد أربعين يومًا من القيامة، بعد أن أتم العمل الذى جاء من أجله.
يشارك في صلاة القداس الذى يقام بكنيسة التجلي المجلي بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة ونيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، ونيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة أسقف الخدمات الاجتماعية، وعدد محدود من الرهبان.
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وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الصعود الإلهي، وهو تذكار لصعود السيد المسيح إلى السماء بعد مرور 40 يوما على قيامته المجيدة. وهو من الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة.
ويقول أباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن الحرص على الاحتفال بهذا العيد روحيا يأتى لحث المؤمنين على شكر وتمجيد السيد المسيح الذي أنهض طبيعة الإنسان الساقطة وأصعدنا وأجلسنا معه في السماويات، وكذلك تعليمهم بأن الذي انحدر لأجل خلاصنا هو الذي صعد أيضًا فوق جميع السموات لكي يملأ الكل.
وأكد القس طوبيا إسكندر أن السيد المسيح صعد إلى السماء بعد أربعين يومًا من القيامة، بعد أن أتم العمل الذى جاء من أجله.
لافتا إلى ان قداسة البابا شنوده الثالث يقول إن السيد المسيح قد جاء إلى العالم لكى يؤدى رسالة معينة هامة هى الفداء وخلاص العالم، وقد أضاف إليها رسالة أخرى هى تعليم الناس التعليم الصحيح، لذلك لما أدى رسالة الفداء قال على الصليب "قد أكمل"، ولما أدى رسالته فى التعليم قال للآب "العمل الذى أعطيتنى لأعمل قد أكملته".