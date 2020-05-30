البنتاجون: الشرطة العسكرية في حالة تأهب لمكافحة الشغب في مينيابوليس

طلبت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون ) من الجيش وضع العديد من وحدات الشرطة العسكرية العاملة في حالة تأهب للذهاب إلى مينيابوليس التي تمزقها الاحتجاجات، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلًا عن مصادر مطلعة على الأمر.





ومن المفهوم أن الأمر ينطبق على ما مجموعه 800 جندي يتمركزون في 4 منشآت عسكرية هي "نورث كارولينا، ونيويورك، وكولورادو، وكانساس".





وسيتم نشر الوحدات بموجب قانون الانتفاضة لعام 1807 ، والذي تم استخدامه آخر مرة لقمع أعمال الشغب العنصرية في لوس أنجلوس لعام 1992.









وبحسب ما ورد طلب الرئيس الامريكي دونالد ترامب وضع القوات على أهبة الاستعداد خلال مكالمة هاتفية مساء أول أمس الخميس، وطلب من وزير الدفاع مارك إسبر خيارات الانتشار السريع إذا استمرت احتجاجات مينيابوليس في الخروج عن نطاق السيطرة.





وتم إرسال 500 جندي من الحرس الوطني في مينيسوتا و 200 من قوات دورية الدولة إلى مينيابوليس وسانت بول والمجتمعات المحيطة يوم الخميس ، بناء على طلب من حاكم الولاية تيم فالز.

وقال ناطق باسم البنتاجون إن فالز لم يطلب نشر الشرطة العسكرية.

وفي وقت سابق من اليوم ، اتهم الرئيس ترامب الحاكم الديمقراطي بـ "الافتقار التام للقيادة" وهدد بإشراك الجيش بشكل أكبر في أعمال الشغب.



