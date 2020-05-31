محمد رمضان يتحدى كورونا ويحتفل بزفاف شقيقته.. صور

بدأ منذ قليل حفل زفاف شقيقة الفنان محمد رمضان الكبرى ايمان في إحدى الفيلات بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي.





وظهر محمد رمضان في صور تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهو يلتقط صورا تذكارية مع شقيقته وزوجها ورافقته زوجته نسرين.









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ونشرت إيمان، شقيقة الفنان محمد رمضان، عدة صور لها، عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها، مع زوجها، حسام أحمد، بعد عقد قرانهما، أمس الإثنين 18 من مايو.









وعلقت إيمان رمضان، على صور عقد قرانها: «حبيبى وجوزي ربنا يخليك ليا، الحمد لله على هديتك يا رب»، لتنهال عليها التعليقات بالتهاني من المتابعين.



