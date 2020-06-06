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مرأة

بفستان حرير.. شمس الكويتية بإطلالة ساحرة على انستجرام

السبت 06/يونيو/2020 - 12:33 م
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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آية التيجي
تألقت المطربة شمس الكويتية بإطلالة ناعمة وقامت بمشاركة صورتها مع متابعيها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت شمس الكويتية بإطلالة ساحرة و جذابة، حصدت بها إعجاب الكثيرين؛ وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء حبهم لها.

وارتدت شمس الكويتية فستان من الحرير باللون الاوف وايت وعليه الوان اخري كالأسود والأصفر  بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها ورشاقتها.

وظهرت شمس الكويتية بخصلات شعرها من الأمام بطريقة مميزة وناعمة للغاية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالاتها.

ولفتت شمس الكويتية الأنظار في وضع المكياج؛ حيث اختارت ان تبرز جمال عينيها بالآي لاينر والكحل الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت شمس الكويتية إطلالتها ببعض بإرتداء الإكسسوارات، حيث إنها خاتم بسيط وناعم باللون الزمردي مع قلادة باللون الذهبي.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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بونجور 🌹🌕

A post shared by SHAMS☀️شمس (@shamsofficial_) on

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