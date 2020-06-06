بفستان حرير.. شمس الكويتية بإطلالة ساحرة على انستجرام

ولفتت

شمس الكويتية الأنظار في وضع المكياج؛ حيث اختارت ان تبرز جمال عينيها بالآي لاينر والكحل الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



وأكملت شمس الكويتية إطلالتها ببعض بإرتداء

الإكسسوارات، حيث إنها خاتم بسيط وناعم باللون الزمردي مع قلادة باللون الذهبي.