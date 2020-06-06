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رياضة

أحمد ناجي يعلن إلغاء حلقته على أون تايم سبورتس بسبب إصابة إبراهيم فايق

السبت 06/يونيو/2020 - 04:58 م
أحمد ناجي
أحمد ناجي
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محمد السعيد
أعلن أحمد ناجي مدرب فريق سموحة، إلغاء حلقته على أون تايم سبورتس، بسبب إصابة الإعلامي إبراهيم فايق في قدمه.

وكان من المقرر أن يحل أحمد ناجي ضيفا على الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج  " جمهور التالتة"، المذاع عبر قناة النهار.


وكتب أحمد ناجي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك": للأسف تعرض إبراهيم فايق لإصابة في قدمه، وتسبب ذلك في إلغاء حلقة اليوم من برنامج جمهور التالتة".

وأضاف أحمد ناجي:" ألف سلامة عليك يا إبراهيم، ترجع لجمهورك في أسرع وقت، نلتقي قريبا إن شاء الله".

يذكر أن النشاط الرياضي في مصر متوقف حاليا، بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في الملاعب.

ومن المقرر أن تعود الأندية لتدريباتها، بداية من منتصف الشهر الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة، لتجنب حدوث أي إصابات بفيروس كورونا.


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