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مرأة

أسرع رجيم لحرق الدهون وإنقاص الوزن

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:02 ص
رجيم
رجيم
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لمياء الياسين

هل أنت ممن زاد وزنهم كثيرا مع الإفراط فى تناول الطعام خلال فترة الحجر المنزلى وتبحثين عن رجيم سريع لأنقاص الوزن  يمكنك تجربة الرجيم التالة فهو يساعد على حرق الدهون بسرعة غير متوقعه وبدون حرمان أو رجيمات قاسية أو رياضة

خطة الرجيم كالتالى ولمدة أسبوع يقدمها موقع بولد سكاى الهندى


الإفطار 

شريحة نستو لايت  + 1 توست سن

أو
4 ملاعق فول بالليمون + 1 رغيف سن

أو
قطعة جبن قريش + 1 توست سن

بين الإفطار والغداء

ثمرة فاكهة

الغداء اختارى من الآتى:

طبق سوتيه + 2 شريحة لحم

3 ملاعق أرز +  شريحتان من فيليه السمك

أو 2 قطعة فيليه الدجاج أو اللحم + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز

بين الغداء والعشاء

ثمرة فاكهة

العشاء:
بيضة مسلوقة + ربع رغيف بلدى

3 ملاعق فول بالليمون + 1خبز سن + شريحة جبن لايت

بين الوجبات يفضل تناول الاعشاب الخارقة مثل الجنزبيل والقرفة
أو
فول بلليمون + رغيف سن
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