وزيرة التضامن: أضفنا زيادة المعاشات المجمدة منذ 2015

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة لديها اهتمام بأصحاب المعاشات، موضحة أنها تطالب أصحاب المعاشات النزول من البيت والمشاركة فى أى عمل، ولكن بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.





وأضافت نيفين القباج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن أصحاب المعاشات فئة عزيزة فى المجتمع، ولديهم خبرات كبيرة ساهمت فى بناء الوطن.





وأشارت إلى أنه بناء على تكليفات الرئيس السيسي أضفنا زيادة المعاشات التى كانت متجمدة منذ 2015، وأن قيمة الزيادة الـ 14 % ستشمل جميع أصحاب المعاشات.





وأوضحت الوزيرة أنه نظرًا للظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا، الرئيس السيسي وجه بزيادة المعاشات فى 4 مراحل، وأنه سيتم منح تسهيلات لـ 10 قطاعات اقتصادية فى دفع مستحقاتها.





ولفتت نيفين القباج إلى أن صرف الزيادات لأصحاب المعاشات فى صورة ربع سنوية، وأصحاب المعاشات يستطيعون الاستعلام الكترونيا مسبقًا قبل التوجه لمكاتب الصرف.