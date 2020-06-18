نقيب الإعلاميين: أرفض تدخل وزير الإعلام في شئون النقابة.. وأسامة هيكل يرد: لم أعرف أنه يقود نقابة سرية

أصدر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، بيانًا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، أكد فيه رفضه التام لـ تدخل أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام فى شئون النقابة.





وقال نقيب الإعلاميين، في بيانه، إنه فوجئ بخطاب خارج عن الأعراف والبروتوكولات الرسمية من وزير الدولة للإعلام، بدون سند قانوني يطلب منه بيانات الأعضاء ومن تقدم للنقابة ومن لم يتقدم، حسب قوله.





وأكد نقيب الإعلاميين ، أن هذا خطأ فادح وأمر غير قانوني حيث إنه لا ولاية للوزير على النقابة فهي جهة مستقلة، إضافة إلى أنه لابد أن نحافظ على سرية البيانات للزملاء، فضلا عن اللغة غير اللائقة التى تحدث بها الوزير في خطابه، متابعا "وما دفعني للرد عليه بكل احترام هو أن أذكره بالقانون واختصاصاته".





وبعد وقت قليل من إصدار بيان نقابة الإعلاميين، رد وزير الدولة للإعلام علي البيان الصادر من النقابة ببيان جاء عنوانه "رداَ على تصريح الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين".





وعلق أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، على تصريحات الدكتور طارق سعدة قائلًا : "لم أكن أعرف أن سيادته يقود نقابة سرية … كل ما سألناه عنه أمور يجب إعلانها.





كم عضوا في النقابة ؟ وكم وجها يظهر على الشاشة ليس عضوا بالنقابة ؟ لماذا يتستر على من هم ليسوا أعضاء نقابة؟".





وتابع: "لماذا يصدر سيادته مثل هذه البيانات بعد منتصف الليل؟ وما أعلمه أن المؤسسات المحترمة ترد على الخطابات بالمثل وليس عبر وسائل الإعلام".



