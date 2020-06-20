أخبار الفن.. أول ظهور لـ إيمان العاصي بعد تعافيها من كورونا.. محمد رمضان يحرج أحد متابعيه.. وإليسا تنتهي من تصوير بوستر ألبومها الجديد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:









اعترفت الفنانة حلا شيحة بندمها بسبب خضوعها لعملية تجميل التي أكدت أنها أفسدت ملامحها ووجهها، موضحة: "حصل وعملت عملية تجميل أنا مش هكدب على الجمهور".









دائما ما يتعرض الفنان محمد رمضان للهجوم على السوشيال ميديا، وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى حد التنمر، ولكن هذه المرة صدمه أحد متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بإعرابه عن كراهيته له.









شن النجم العالمي جورج كلوني، هجوما على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقراره بتنظيم مؤتمر انتخابي خلال عطلة "يوم الحرية" والمعروفة باسم Juneteenth التي تؤرخ لنهاية العبودية في مدينة تولسا، التي اشتهرت بوقوع مذبحة عنصرية مروعة عام 1921.









طرحت النجمة العالمية بيونسيه أغنية جديدة بعنوان Black Parade بالتزامن مع إطلاقها مبادرة خيرية تحمل نفس اسم الأغنية black parade route.









أطلت الفنانة إيمان العاصي على متابعيها بصورة لها على أحد شواطئ الساحل الشمالي، من خلال صورة بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".









انتهت الفنانة اللبنانية إليسا من تصوير بوستر ألبومها الجديد، أمس الجمعة، تمهيدا لطرحه خلال أسابيع.







