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تعليم

أخبار التعليم.. التعليم: لا شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة.. والأسئلة كلها من المنهج.. وسهولة العربي تتغلب على قلق الامتحانات وكورونا

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:03 م
صدى البلد
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قسم التعليم

نشر "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر "صدى البلد" موجزًا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:

رئيس جامعة بني سويف: 84 ألف إيميل جامعي لطلاب فرق النقل لتسليم الأبحاث

قلق بين أولياء الأمور بسبب تأخر خروج الطلاب من لجان إيتاى البارود.. صور

تغيب 555 من طلاب الثانوية العامة بالبحيرة عن امتحان اللغة العربية اليوم

سهولة العربي تتغلب على قلق الامتحانات وكورونا.. الفرحة تسيطر على طلاب مدارس الجيزة | فيديو وصور

التعليم تكلف المديريات بالتنسيق مع الجهات المعنية لمنع تكدس الأهالي أمام لجان الثانوية العامة

الثانوية العامة.. تعليم بورسعيد: غياب 30 طالبًا وطالبة عن امتحان اللغة العربية.. صور

فرحة بين طلاب الثانوية العامة بدمياط لسهولة امتحان اللغة العربية

نقل رئيس مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة بمطروح للمستشفى.. والتعليم تعين بديلا له

إغماء طالبة أثناء امتحان الثانوية العامة بأسيوط

التعليم: لا شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة.. والأسئلة كلها من المنهج

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