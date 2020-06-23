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مرأة

طريقة عمل آيس كريم فانيليا في المنزل

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:55 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نقدم لكم طريقة عمل آيس كريم فانيليا بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير آيس كريم فانيليا:

كوب لبن 
3 ملاعق كبيرة نشا
 فانيليا
 2 ملعقة كبيرة 
سكر 
باكو كريم شانتيه 
نصف كوب لبن 

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طريقة عمل آيس كريم فانيليا:

فى كزولة يخلط لبن وسكر وفانيليا على النار ويقلب

تخلط النشا واللبن وتضاف على خليط اللبن والسكر ويقلب حتى يثقل القوام

يخفق نصف كوب لبن مع باكو كريم شانتي

ثم يضاف إليه خليط اللبن والنشا تدريجيا مع استمرار الخفق

يدخل الفريزر حتى يجمد

يقدم مثلجًا

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