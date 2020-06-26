7 ضوابط جديدة .. فتح الأماكن الأثرية والمتاحف خلال أيام .. فيديو

قال الدكتور مصطفى وزيرى ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، إنه تم عقد اجتماع أمس الخميس برئاسة وزير الآثار والسياحة الدكتور خالد العنانى لاتخاذ حزمة قرارات بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية مع العودة التدريجية لفتح الأماكن الأثرية .





وكشف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر ، عن فتح المتحف المصرى ، والأهرامات ، متحف أبو سمبل ، الدير الغربى ، وادى الملوك بأسوان ومتاحف الأقصر ، الاسكندرية وذلك خلال أيام معدودة .





أوضح الدكتور مصطفى وزيرى ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أنه من المقرر ألا يزيد الفوج السياحى عن 25 فردا والالتزام بارتداء الكمامة والشرح باستخدام سماعة داخل المتاحف الأثرية .





وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، إن الوزارة اتخذت قرارات بشأن تعقيم الأماكن الآثرية يوميأ قبل افتتاحها للزيارة تحت اشراف مفتشى الآثار ، بالإضافة لقياس درجة الحرارة للعاملين والزوار .





وتابع الدكتور مصطفى وزيرى ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، أنه بالنسبة لرحلات المدارس فإنه من المقرر ان يتم إخطار المجلس الأعلى للآثار قبل موعد الرحلات بـ 48 ساعة على أن لا تزيد الرحلة عن 15 فرد .



