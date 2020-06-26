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توك شو

7 ضوابط جديدة .. فتح الأماكن الأثرية والمتاحف خلال أيام .. فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:42 ص
الدكتور مصطفى وزيرى
الدكتور مصطفى وزيرى
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شيرين عادل
قال  الدكتور مصطفى وزيرى   ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار  ، إنه تم عقد اجتماع أمس  الخميس برئاسة وزير الآثار والسياحة الدكتور خالد العنانى لاتخاذ حزمة قرارات بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية مع العودة التدريجية لفتح الأماكن الأثرية .

وكشف   الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار  خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر ،   عن فتح المتحف المصرى ، والأهرامات  ، متحف أبو سمبل ، الدير الغربى  ، وادى الملوك   بأسوان ومتاحف الأقصر ، الاسكندرية  وذلك خلال أيام معدودة .

أوضح    الدكتور مصطفى وزيرى  ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ،   أنه من المقرر ألا يزيد الفوج السياحى  عن 25 فردا والالتزام بارتداء الكمامة  والشرح باستخدام سماعة داخل المتاحف الأثرية  .

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار  ،    إن الوزارة اتخذت قرارات بشأن تعقيم الأماكن الآثرية يوميأ قبل افتتاحها للزيارة  تحت اشراف مفتشى الآثار ، بالإضافة لقياس درجة الحرارة للعاملين والزوار .

وتابع   الدكتور مصطفى وزيرى   ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ،  أنه بالنسبة لرحلات المدارس  فإنه من المقرر ان يتم إخطار المجلس الأعلى للآثار قبل موعد الرحلات بـ 48 ساعة على أن لا تزيد الرحلة عن 15 فرد . 

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