فيها حاجة حلوة.. راعي كنيسة يوزع سجاجيد صلاة على المسلمين بالأقصر.. شاهد

قام راعي كنيسة الأم دولاجي بمركز اسنا جنوب الأقصر ، اليوم السبت ، بتوزيع سجاجيد صلاة، وكمامات، وكحول، على المصلين الوافدين لأداء الصلاة امام مسجد " العمري " باسنا ، وذلك فى اطار تهنئة المسلمين على افتتاج المساجد بعد غلق دام اكثر من ثلاث شهور.
وراعي كنيسة الأم الدولاجي، دائما ما يشارك في المبادرات الشعبية، والعمل على تأصيل المحبة، و التعاون والروح الوطنية بمركز اسنا جنوب محافظة الأقصر .
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وكان قد أعلنت مديرية أوقاف الأقصر ، برئاسة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة عن استعدادات المديرية لافتتاح ما يقرب من 874 مسجدا على مستوى المحافظة.
يأتى ذلك وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح المساجد وبناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
وقال وكيل وزارة الاوقاف بالأقصر إن محافظة الأقصر بها 2208 مسجد على مستوى المحافظة، تم اختيار ما يقرب من 874 مسجدا، لإعادة الفتح.