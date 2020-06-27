فيها حاجة حلوة.. راعي كنيسة يوزع سجاجيد صلاة على المسلمين بالأقصر.. شاهد

قام راعي كنيسة الأم دولاجي بمركز اسنا جنوب

، اليوم السبت ، بتوزيع سجاجيد صلاة، وكمامات، وكحول، على المصلين الوافدين لأداء الصلاة امام مسجد " العمري " باسنا ، وذلك فى اطار

تهنئة المسلمين على افتتاج المساجد بعد غلق دام اكثر من ثلاث شهور.