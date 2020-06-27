أخبار الحوادث | بعد إعدام المسماري الإهاربي.. أرامل وأقارب الشهداء: القصاص أعاد الروح لأسر الشهداء.. وسما المصري تطعن على الحكم بحبسها

نشر قسم الحوادث بموقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها كالآتي:





*أرملة الشهيد الرائد أحمد جمعة: القصاص من المسماري بداية للقضاء على الإرهاب بالحدود المصرية الليبية

أكدت أرملة الشهيد رائد الشرطة أحمد عبد الفتاح جمعة الذى اُستشهد فى أغسطس 2017 أثناء مشاركته في حملة على معسكر للإرهابيين بمنطقة جبال أبو تشت بمحافظة قنا، أن قرر القصاص من الإرهابي الليبي عبد الرحيم المسمارى وإعدامه اليوم بداية قوية للقضاء على الإرهابيين وتطهير مصر منهم، والقصاص من القتلة.

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*أرملة الشهيد أحمد حسين.. القصاص من المسماري أعاد الروح لأسر الشهداء

أكدت دينا رياض أرملة الشهيد المقدم أحمد حسين رئيس مباحث شربين، والذي اغتالته يد الإرهاب في يونيو 2018 أثناء توجهه إلى عمله ليلًا في شهر رمضان، بعد تناوله الإفطار مع والدته، إن القصاص من الإرهابيين وفي مقدمتهم الإرهابي الليبي عبد الرحيم المسماري برد نار أهالي الشهداء وأعاد الروح والابتسامة إليهم.

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*يوم عيد.. والد الشهيد إسلام مشهور: إعدام "المسماري" رسالة للعالم بأن أمن مصر خط أحمر

اجمعت أسر شهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحماية أمن مصر من الجماعات الارهابية أن الحكم بـ إعدام الإرهابي الليبي عبد الرحيم محمد المسماري أثلج صدورهم وصفينه ب" يوم عيد "، ووجهوا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذه ما وعده بالثأر لدماء كل شهيد ضحى بروحه فداء لمصر .

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*والد الشهيد الرائد مصطفى سمير: إعدام "المسماري" فرحة للمصريين ولأسر شهداء حادث الواحات

اجمعت أسر شهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحماية أمن مصر من الجماعات الارهابية أن الحكم بإعدام الإرهابي الليبي عبد الرحيم محمد المسماري أثلج صدورهم واصفينه بـ" يوم عيد " ، ووجهوا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذه ما وعده بالثأر لدماء كل شهيد ضحى بروحه فداء لمصر.

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*افتكروهم بعد القصاص من قتلاهم .. أرملة الشهيد امتياز إسحاق: إعدام المسماري برد نار الأهل والمقربين .. والبطل رمز للتضحية

أكدت سحر السيد أرملة اللواء إمتياز إسحاق أحد الأبطال الذين استشهدوا فى ملحمة الواحات الشهيرة، أن الدولة المصرية لم تنس تضحيات أبنائها المخلصين الذين راحوا فداء للبلد، خاصة انها انتقمت واقتصت من جميع الإرهابيين آخرهم الليبى عبد الرحيم المسماري الذى استقبلت خبر تنفيذ الاعدام بكل فرحة، علاوة انه برد نار الأهل والأصدقاء والمقربين من الشهيد وأعاد الروح والابتسامة إليهم.

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*بعد إعدام المسماري.. زوجة الشهيد فتحي جعفر: حقنا بيرجع.. وعندنا دولة مبتنساش الشهداء

"الحمد لله حقنا بيرجعلنا" بهذه الكلمات تحدثت نهلة جمال فرج زوجة الشهيد عقيد فتحى جعفر الذى استشهد فى حادث الواحات الارهابى، بعد تنفيذ حكم الاعدام فى الارهابي الليبي عبد الرحيم المسماري.

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*سنطعن عليه.. محامى سما المصرى: حكم حبسها وتغريمها ليس نهائيا

قال عبدالرؤف محمود عمر محامى سما المصرى انه لا تعقيب على احكام القضاء المصرى وان الحكم بحبس موكلته 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ليس نهائيا وسيتم الطعن عليه.

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*تهدف لإثارة البلبلة.. قناة إخوانية تنشر فيديو قديما لاعتداء رجال شرطة على امرأة

أذاعت إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية مقطع فيديو زعمت خلاله تعرض إحدى السيدات للإعتداء من قِبل رجال شرطة.

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*الشرطة والجيش جابوا حقه.. والد الشهيد كريم فرحات: رقبة الخونة ثمن دم ولادنا

قال اللواء اسامة فرحات والد الرائد كريم فرحات شهيد الواحات البحرية ان اعدام الارهابيين سواء الإرهابي الليبي عبد الرحيم محمد المسماري او هشام العشماوي لن يشفي غليلهم ولكن ما يثلج صدورهم هو علمهم بالمكانة الرفيعة التي يرقد فيها نجله الشهيد الان فهو كان مثالا للوطنية وتمنى نيل الشهادة وكان من اوائل من يسعون للدفاع عن بلده.

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*خلصت عليهم بسبب المشاكل الزوجية.. النائب العام يأمر بحبس أم قتلت طفلتيها عمدًا فى القليوبية

تلقت «النيابة العامة» إخطارًا في يوم الرابع والعشرين من شهر يونيه الجاري بوصول طفلتين –واحدة تبلغ ست سنوات وشقيقتها سبع سنوات– إلى مستشفى بهتيم متوفاتين، وفي وفاتهما شُبهة جنائية لوجود سحجات برقبتيهما وآثار تجمعات دموية أسفل الذقن والجلد وزرقة في الشفاه، فانتقلت «النيابة العامة» لمناظرة جثمانيهما وانتدبت الطبيب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية عليهما، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات حول وفاتهما، فأسفرت عن ارتكاب والدة الطفلتين واقعة قتلهما إزاء سوء العلاقة بينها وبين زوجها، مما دفعها إلى قتلهما ثم الإقدام على الانتحار خلاصًا منه، فألقي القبض عليها وعُرضت على «النيابة العامة» لاستجوابها.

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*رجال فى مواجهة الاخوان.. احمد الزند خاطر بحياته لتنظيم صفوف القضاة فى مواجهة بطش الجماعة الإرهابية

في حياة الشعوب تمر لحظات من الهزائم والانكسارات حتى يضيء نور الأمل لتكون المحن بداية للمنح بظهور بطل وقائد من أبناء الشعب لتتحول الهزيمة إلى انتصار والانكسار إلى الكرامة، ليتحقق المستحيل.. هكذا كان حال المصريين الذين عاشوًا عامًا أسود مر عليهم خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية حتى استجاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي - حينها، لنداء جماهير الشعب واضعًا روحه على كفه لإنقاذ مصر من براثن الإخوان.. فرغم علمه بصعوبة المهمة إلا أنه كان يؤمن بأن النهاية لا تأتي إلا بإرادة الشعب فاختار الانحياز للوطن حتى ولو دفع حياته ثمنًا لها.

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