بدء توافد طلاب علمي رياضة على لجان امتحانات الثانوية العامة استعدادا لأداء الديناميكا

وبالنسبة لمواصفات كراسات امتحان الديناميكا للثانوية العامة، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يبلغ عدد أسئلة كراسة امتحان مادة الديناميكا 18 سؤالا، يبلغ عدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة ، ويستمر زمن الامتحان لمدة ساعتين من 10 صباحا حتى 12 ظهرا ، وتم تحديد الدرجة الكلية للامتحان بـ 30 درجة.



