بدء توافد طلاب علمي رياضة على لجان امتحانات الثانوية العامة استعدادا لأداء الديناميكا

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة على لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 ، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم ، التي شددت على ضرورة وصول الطلاب إلى اللجان في الثامنة صباحا، لإتمام عمليات الكشف والتفتيش والتعقيم قبل بدء امتحان الديناميكا.
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الإجراءات الاحترازية التي سيمر بها طلاب الثانوية العامة صباح اليوم، قبل بدء زمن امتحان اللغة الأجنبية الأولى في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة 2020.
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وتتمثل هذه الخطوات والإجراءات التي أعلنها وزير التربية والتعليم فيما يلي :
- يصل الطلاب إلى مقار لجان امتحانات الثانوية العامة منذ الثامنة صباحا.
- يمر الطلاب من بوابات التعقيم.
- بعد المرور من البوابة يتم قياس حرارة الطالب باستخدام كاشف الحرارة.
-ثم يتم تفتيش كل طالب بالعصى الإلكترونية الخاصة الخاصة بالبحث عن اجهزة التليفون المحمول ووسائل الغش الالكتروني.
- يتم تسليم الطلاب الكمامات وأكياس الجيل المطهر.
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-يمر الطالب على جهاز تغليف الحذاء بطبقة من البلاستيك منعا لنشر أي عدوى عبر حذائه.
- يوقع كل طالب في كشف استلام ادوات التعقيم
- ثم ينتظر الطلاب في ساحة انتظار مع المحافظة على التباعد الاجتماعي ، علما بأن هذه الساحة تم إنشاؤها في الهواء الطلق حتى موعد الصعود الى اللجان وبدء الامتحان.
ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2020 اليوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وذلك بالنسبة لشعبة علمي رياضة.
وبالنسبة لمواصفات كراسات امتحان الديناميكا للثانوية العامة، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يبلغ عدد أسئلة كراسة امتحان مادة الديناميكا 18 سؤالا، يبلغ عدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة ، ويستمر زمن الامتحان لمدة ساعتين من 10 صباحا حتى 12 ظهرا ، وتم تحديد الدرجة الكلية للامتحان بـ 30 درجة.
كما يؤدي اليوم أيضا طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة الجغرافيا (ورقة أولى)، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) و مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.