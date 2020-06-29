الحقنة بـ 390 دولارا.. أول إعلان عن سعر عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

أعلنت شركة جليد ساينسيز Gilead Sciences التي تقوم بصناعة عقار ريمديسيفير لعلاج حالات كوفيد 19، في رسالة مفتوحة اليوم، الإثنين، أنها قررت تحديد سعر البيع بـ 390 دولارًا لكل قنينة للحكومة الأمريكية، ولحكومات الدول المتقدمة، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن".





وقال دانييل أوداي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، إن دورة العلاج النموذجية لعلاج ريمديسيفير التي تستغرق خمسة أيام ستشمل ست قوارير، والتي تعادل 2340 دولارًا لكل مريض.





ذكرت الشركة، أن حكومة الولايات المتحدة ستستمر في إدارة تخصيصات الولايات المتحدة للعلاج بالمستشفيات حتى سبتمبر.





وأضافت الشركة، أن السعر سيكون لشركات التأمين الخاصة الأمريكية 520 دولارًا لكل قنينة، وهو ما يضيف ما يصل إلى 3120 دولارًا لكل مريض لدورة علاج مدتها خمسة أيام من ستة قوارير.





ولفتت الشركة إلى أنه "كما هو الحال مع جميع إجراءاتنا بشأن remdesivir ، تعاملنا مع هذا الأمر بهدف مساعدة أكبر عدد ممكن من المرضى بأسرع وقت ممكن وبأكثر طريقة مسؤولة. وكانت هذه البوصلة طوال الوقت، من التعاون لإيجاد إجابات سريعة حول سلامة الدواء وفعاليته، برفع مستوى التصنيع والتبرع بإمداداتنا من ريميديسيرفير حتى نهاية يونيو".









ودواء ريميديسيرفير Remdesivir ، الذي يتم إعطاؤه عن طريق الوريد حاليًا عن طريق الحقن ، هو الدواء الوحيد الذي لديه إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج الحالات الحادة لفيروس كورونا المستجد .





وحتى الآن ، تم التبرع بالعلاج لحكومة الولايات المتحدة، حيث لفت أوداي إلى : إنه"على المستوى العام قمنا بتسعير مناسب و نعتقد أن جميع المرضى يمكنهم جلب الدواء".





ودخلت الشركة في اتفاقية مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (HHS) حيث ستواصل تخصيص الدواء للمستشفيات حتى نهاية سبتمبر.









وقالت الحكومة الأمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصل على نصف مليون دورة علاج من ريمديسيفير حتى سبتمبر.



