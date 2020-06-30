موجز السوشيال ميديا.. اللياقة .. محمد سامي برفقة مي عمر في الجيم.. مصطفى قمر ينعى الماكيير مجدي إمام.. شاهد







آخرة القعدة في البيت.. يسرا اللوزي تشكو أطفالها لمتابعيها.. شاهد

نشرت الفنانه يسرا اللوزي عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها من داخل منزلها وعلى وجهها بعض الألوان

حكيم يفاجئ أحد متابعيه بالاتصال عليه.. شاهد

يحرص الفنان حكيم على متابعة ردود متابعيه والتواصل معهم من وقت لآخر عبر حسابه على إنستجرام.

لرفع اللياقة .. محمد سامي برفقة مي عمر في الجيم .. شاهد

شارك المخرج محمد سامي الجمهور عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بصورة له مع زوجته مي عمر.



مصطفى قمر ينعى الماكيير مجدي إمام.. شاهد

نعي الفنان مصطفى قمر، الماكيير مجدي امام الذي وافته المنية امس الاثنين بعد صراع طويل مع المرض