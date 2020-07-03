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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. رسالة جديدة على فيسبوك وإنستجرام تنبهك لارتداء الكمامة.. تيك توك يقضي على منافسه Lasso

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:01 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:


أطلق أغنى رجل في الهند، أمس الخميس، خدمة مؤتمرات الفيديو والتي تدعى جيو ميت JioMeet، حيث يهدف إلى منافسة خدمة مكالمات الفيديو Zoom، والتي لاقت نحاجا كبيرا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.


أعلنت شركة فيسبوك Facebook، إنهاء تطبيق لاسو Lasso، الذي تم إطلاقه قبل عام ونصف لمنافسة خدمة تيك توك TikTok، في مجال تطبيقات الفيديو القصيرة.


كشفت شركة جوجل Google، في بيان لموقع "Android Police" التقني، أنها أوقفت مبيعات سلسلة هواتفها الذكية Pixel 3A و Pixel 3A XL، والتي أعلنت عنهم خلال العام الماضي ضمن فئة الهواتف المتوسطة.


تعددت مشاكل شركة هواوي Huawei الصينية، مع الولايات المتحدة التي فرضت عليها العديد من العقوبات التى تركتها في النهاية بدون خدمات جوجل، والتي أدت بالتالي إلى عدم الوصول إلى بعض التطبيقات المهمة والموثقة جيدا.


أعلنت شركة فيسبوك Facebook، إنها ستضيف رسالة جديدة إلى صفحة آخر الأخبار News Feed، على الصفحة الرئيسية بموقع إنستجرام Instagram لتشجيع الأشخاص على ارتداء أقنعة الوجه (الكمامة).


كشفت شركة ون بلس OnePlus، النقاب عن ثلاثة أجهزة تلفاز جديدة، وذلك بعد ما يقرب من عام على إطلاقها أول جهاز تلفاز ذكي لها في الأسواق، وتعد الطرازات الجديدة جزء من سلسلتي U، و Y في السوق الهندي، وهي أيضا تنضم إلى سلسلة Q التي أطلقتها العام الماضي.


كانت إضافة الأشخاص على تطبيق واتساب WhatsApp، أمرا صعبا خاصة عندما تتعرف إلى أشخاصا جدد ولا ترغب بإضافتهم كجهة اتصال على الهاتف ولكن ترغب بمراسلتهم فقط على تطبيق التراسل الأشهر.


تحتوي بطاريات الهواتف الذكية المستخدمة اليوم، على عداد دقيق من دورات الشحن والذي يجعلها تدوم لفترة أطول، ولكي تحافظ على عمر بطارية هاتفك يجب أن تتجنب الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى تلف البطارية أو انفجارها.


كشفت علامة htc التايوانية عن أول فيديو دعائى رسمي عن هاتفها Desire 20 Pro، الذى أطلقته منتصف الشهر الماضي، هلى أن يتم طرح الهاتف بالأسواق، وتأمل htc أن تعود للمنافسة من جديد بعد تكبدها خسائر فادحة على مدار السنوات الأخيرة.


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