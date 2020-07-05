6 نصائح للحفاظ على محرك السيارة لأطول فترة

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ويساعد على التخلص من هذه الأوساخ وتجنب دورانها داخلة كما يساهم تغيير الفلتر و الزيت في عمل المحرك بسلاسة كما أنه يبقى الاجزاء الداخلية له باردة بشكل جيد . ويساعد على التخلص من هذه الأوساخ وتجنب دورانها داخلة كما يساهم تغيير الفلتر وفي عمل المحرك بسلاسة كما أنه يبقى الاجزاء الداخلية له باردة بشكل جيد .



وفي هذا التقرير سنعرض بعض النصائح للمحافظة على محرك السيارة .





الحفاظ على عمل نظام التبريد يكمن عمل نظام التبريد للمحرك في تبديد الحرارة الزائدة والتي تتولد أثناء عملية الاحتراق الداخلي في المحرك وتعد صيانة نظام التبريد مهمة جدا خاصة أنها عملية وقائية لتجنب حدوث حالة ارتفاع درجة حرارة المحرك.





كما يتم فحص سائل التبريد عند تغيير الزيت أي كل 8.000 كم ويجب الانتباه لنقصان سائل التبريد والذي يحدث بسبب التسربات التي قد تحدث في مضخة الماء أو السخان أو الخراطيم، أو المبرد، أو في مواقع متعددة من المحرك.





يجب استخدام جهاز تسخين المحرك يمكن الحفاظ على عمل المحرك وخاصة في المناطق الباردة وذلك من خلال استخدام جهاز تسخين كتلة المحرك وهو جهاز مصمم من أجل تسخين المحرك والسوائل الأخرى الخاصة به قبل البدء بتشغيله.

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ويساهم هذا الجهاز بشكل رئيسي في تسهيل بدء تشغيل





كما تفقد التسريبات يفضل تفقد غطاء المحرك للتأكد من وجود أي تسرب من المحرك حيث تحدث في بعض الأحيان تسريبات لمضاد التجمد أو السوائل الأخرى .



أما بسبب تلف خراطيم المحرك المطاطية، ولهذا يُستحسن علاج التسربات بشكل فوري قبل أن تسبب وقوع مشكلات كبيرة في وقت لاحق.



ويساهم هذا الجهاز بشكل رئيسي في تسهيل بدء تشغيل المحرك ، بالإضافة إلى تسخين الزيت، ومكونات المحرك الداخلية وهذا مانع التجمد في التقليل من التآكل والتلف والانبعاثات وخلق بيئة أكثر راحة داخل السيارةأما بسبب تلف خراطيم المحرك المطاطية، ولهذا يُستحسن علاج التسربات بشكل فوري قبل أن تسبب وقوع مشكلات كبيرة في وقت لاحق.