بعد ثبوت تلقيه الرشوة..جنايات الإسكندرية تعاقب رئيس حي غرب السابق بالسجن 3 سنوات

قضت الدائرة الخامسة والعشرون بمحكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة رئيس حي غرب الإسكندرية السابق بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة تلقي رشوة مالية قدرها 15 ألف جنيه.





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وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019، عندما نجحت الرقابة الإدارية، بإلقاء القبض على المتهم نظرًا لتلقيه رشوة مالية بلغت 15 ألف جنيه من أحد المقاولين داخل نطاق الحي لإنهاء إجراءات المستخلصات الخاصة بالهدم والإزالة.





ونجحت الرقابة في تسجيل المكالمات الهاتفية بين الطرفين والتحقق من الواقعة، والقبض على المتهم في حالة تلبس وبحوزته مبلغ الرشوة.





وتم تحرير محضر بالواقعة، وتحريز المبلغ المضبوط وإحالته إلى النيابة التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها المذكور.