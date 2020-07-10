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مرأة

تجنب تناولها.. أطعمة تصيبك بحب الشباب

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:29 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يصاب البالغون عادة بحب الشباب في فترات مختلفة ويمكن للأطعمة الدهنية ومنتجات الألبان والحلويات المحلاة أن تزيد من خطر الإصابة بحب الشباب عند البالغين.

ووفقا لموقع healthline، وجد باحثون فرنسيون أن أطعمة مثل شوكولاتة الحليب أو المشروبات السكرية يمكن أن تؤدي إلى ظهور حب الشباب عند البالغين.

وشرب خمسة أكواب في اليوم من الحليب أو المشروبات السكرية زاد من خطر الإصابة بحب الشباب بأكثر من 50 بالمائة.

أفاد الباحثون أن جزءًا من الأطعمة الدهنية مثل البطاطس المقلية أو الأطعمة السكرية مثل الدونات زاد من خطر الإصابة بحب الشباب بنسبة 54 بالمائة.

يقول دكتور جوزيف زان ، أستاذ مساعد في طب الأمراض الجلدية بجامعة جورج واشنطن في واشنطن العاصمة ، إن نتائج الدراسة ليست مفاجئة وحقيقة أن الأطعمة الدهنية والأطعمة السكرية ومنتجات الألبان تسبب حب الشباب.

فهذه الأطعمة قد تلعب دورًا في تنظيم بعض الهرمونات ، مثل الأنسولين أو الأندروجينات ، والتي نعرفها بالفعل أوضح زان أن حب الشباب يتوهج عند تغير الهرمونات.

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