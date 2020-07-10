رولا سعد تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور.. شاهد

نشرت الفنانة اللبنانية رولا سعد ، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت معلقة على صورتها :"‏السعادة أمامك فقط أنظر إليها".





أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.

