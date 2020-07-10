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فن

رولا سعد تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور.. شاهد

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:49 م
رولا سعد
رولا سعد
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محمد بدران

نشرت الفنانة اللبنانية رولا سعد، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت رولا سعد بإطلالة انيقة ورفعت شعرها الأشقر للخلف على كتفيها بطريقة جذابة".


وكتبت معلقة على صورتها :"‏السعادة أمامك فقط أنظر إليها".


وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها على يوتيوب.


أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.


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