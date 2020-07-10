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حوادث

بعد غرق 11 شخصا بالنخيل.. محافظة الإسكندرية تحذر من خطورة نزول البحر فجرا وليلا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:59 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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أحمد بسيوني

أصدرت محافظة الإسكندرية تحذيرًا من خطورة ارتياد الشواطئ والنزول للبحر فيها فجرا أو ليلا لا سيما مع عدم وجود مسئولي الإنقاذ داخل الشواطئ .


وأضافت المحافظة، في بيان اليوم الجمعة، إنه نظرا لقرار إغلاق شواطئ الإسكندرية يلجأ البعض للتسلل فجرا إلى الشواطئ المفتوحة بأطراف المدينة الشرقية والغربية لا سيما من أبناء المحافظات المجاورة وهو ما يتسبب في وقوع حوادث غرق.



وتعرب محافظة الإسكندرية عن تعازيها لغرق عدد من المواطنين بعد نزولهم البحر اليوم في تمام الساعة ٥:٢٠  صباحا  .


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وتهيب المحافظة بمواطنيها ومن أبناء المحافظات المجاورة الالتزام بالتعليمات حرصا على سلامتهم وحفاظا على أرواحهم 


قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة العامة للسياحة والمصايف، إنه تم انتشال ٧ جثامين حتى الآن من شاطئ النخيل، الذي شهد غرق 11 شخصًا فجر اليوم، وجار البحث عن الآخرين بمعرفة الإنقاذ النهري التابع للإدارة العامة للحماية المدنية.

 

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