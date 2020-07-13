استعدادا للدوري.. معسكر مغلق لفريق الإنتاج الحربي بشرم الشيخ

يدخل فريق الإنتاج الحربي تحت قيادة مختار مختار المدير الفني معسكرا مغلقا اليوم الاثنين بشرم الشيخ استعدادا لعودة الدوري الممتاز بعد توقف أربعة اشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقرر مختار أن يكون المعسكر لمدة 12 يوما لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين قبل أن يخوض عدد من المباريات الودية نظرا لضيق الوقت قبل عودة النشاط مرة أخرى يوم 6 أغسطس المقبل.

وينتهي معسكر فريق الإنتاج الحربي يوم 23 يوليو ليعود الفريق الى القاهرة من أجل خوض عدة وديات أمام إنبي وطلائع الجيش وأسوان، قبل عودة النشاط.

وأعلن فريق الإنتاج الحربي نتائج المسحة الرابعة لفيروس كورونا التي أتت نتائجها سلبية بعدما كانت هناك نتيجة واحدة إيجابية داخل الفريق من المسحة الأولى.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.