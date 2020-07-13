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فن

كارمن بصيبص تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام .. شاهد

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:03 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة كارمن بصيبص صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.


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يذكر ان أعربت الممثلة كارمن بصيبص عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل عروس بيروت، مؤكدة أن بدايتها في التمثيل كانت من خلال شاشة MBC4، وحقق العمل الذي شاركت فيه يومها نجاحًا ملموسًا، معتبرة أن المسؤولية اليوم باتت أكبر، لأن حجم العمل والشخصية التي أقدمها أكبر. 


وأضافت أنه إذا ما حقق "عروس بيروت" النجاح الذي نتوقعه جميعًا، فسيكون ذلك بفضل كل ممثل شارك فيه، كل ممثل أعطى من قلبه وطاقم الإنتاج والتنفيذ". 


وختمت "أتمنى أن يلاحظ الجمهور الجهود الكبيرة التي بذلناها من أجل إنجاح العمل". 

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