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محافظات

43 تقدموا للترشح و75 كشفوا طبيًا فى انتخابات الشيوخ بالقليوبية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:33 م
مرشحي مجلس الشيوخ
مرشحي مجلس الشيوخ
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إبراهيم الهوارى
ارتفع عدد مرشحي مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية على المقاعد الفردية إلى 43 مرشحا عقب تقدم 7 مرشحين جدد في اليوم الخامس للترشح بأوراقهم بمحكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة.




وتقدم اليوم كل من محمد عبد الواحد يونس محامي من الخانكة وتامر عادل فريد محام من شبرا ومدحت السيد عبد الجواد طبيب بطوخ ومحمد حسن سالم من كفر الصهبي بشبين القناطر حاصل على بكالوريوس التجارة و تقدم سيد فؤاد محمد إبراهيم من العبور والحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم وعبد الإله علي سيد الطويل من قليوب البلد وحاصل على الدكتوراه في الهندسة الكيميائية وأحمد إسماعيل أحمد من شبرا الخيمة بكالوريوس علوم.


وكانت اللجنة برئاسة المستشار خالد بيصار مساعد رئيس المحكمة وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة قد تلقت أوراق 36 مرشحا بينهم عدد من المرشحين المستقلين ومرشحي ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة حزب مستقبل وطن على المقاعد الستة الفردية للمحافظة.


وأجرت مستشفيات بنها التعليمي وناصر العام والقناطر الخيرية وطوخ المركزي الكشف الطبي على 57 مرشحا محتملا حتى الآن منهم 26 بمستشفى ناصر العام و16 بطوخ و14 ببنها التعليمي، وواحد بالقناطر الخيرية.
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