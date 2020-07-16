عدم انتظام ضربات القلب يسبب الموت المفاجئ.. الأسباب والأعراض

يحدث عدم انتظام ضربات القلب عندما لا تعمل الإشارات الكهربائية التي تنسق ضربات القلب بشكل صحيح. قد تبدو ضربات القلب غير المنتظمة وكأنها تسارع في القلب أو ترفرف.

كشف موقع mediacl news today, عدم انتظام ضربات القلب ، وكذلك أسبابه وأعراضه. وفسر العلاجات الممكنة وأنواعه المختلفة.

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ما هو عدم انتظام ضربات القلب؟

قد يعاني الشخص المصاب باضطراب نظم القلب من ألم في الصدر.

يشير عدم انتظام ضربات القلب إلى مجموعة من الحالات التي تجعل القلب ينبض بشكل غير منتظم أو ببطء شديد أو بسرعة كبيرة.

هناك عدة فئات من اضطراب نظم القلب ، بما في ذلك:

بطء القلب ، أو بطء ضربات القلب

عدم انتظام دقات القلب ، أو ضربات القلب السريعة

عدم انتظام ضربات القلب ، المعروف أيضًا باسم الرفرفة أو الرجفان

نبض القلب المبكر ، أو تقلص سابق لأوانه

معظم حالات عدم انتظام ضربات القلب ليست شديدة ولا تسبب مضاعفات. ومع ذلك ، يمكن للبعض أن يزيد من خطر السكتة الدماغية أو السكتة القلبية.

قد يسمع بعض الناس أن الأطباء يستخدمون كلمة "خلل النظم" عند الإشارة إلى عدم انتظام ضربات القلب. الكلمات عدم انتظام ضربات القلب وخلل النظم تعني نفس الشيء ، ولكن كلمة عدم انتظام ضربات القلب أكثر انتشارًا.

ما هو نبض القلب الطبيعي؟

يقوم الأطباء بتحديد نبضات القلب الصحية عن طريق حساب عدد المرات التي ينبض فيها القلب كل دقيقة أثناء الراحة. يُعرف هذا باسم معدل ضربات القلب أثناء الراحة.

يختلف نطاق معدل ضربات القلب أثناء الراحة الصحية بين الأفراد ، ولكن جمعية القلب الأمريكية (AHA) تشير إلى أنه يتراوح عادةً بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة .

كلما كان الشخص أكثر لياقة ، كلما انخفض معدل ضربات القلب. على سبيل المثال ، سيكون لدى الرياضيين الأولمبيين معدل ضربات قلب يستريح أقل من 60 نبضة في الدقيقة ، لأن قلوبهم عالية الكفاءة.

يجب أن ينبض القلب بإيقاع منتظم ، يتألف من دقات "بوم بوم" المزدوجة مع مسافات متساوية بين كل منهما.

واحدة من هذه الضربات هي انقباض القلب لتوفير الأكسجين للدم الذي تم تداوله بالفعل ، والآخر ينطوي على دفع القلب للدم المؤكسج حول الجسم.

يمكن للشخص قياس معدل ضربات القلب باستخدام نبضه. هذه هي النقطة التي يمكنهم فيها الشعور بنبض القلب من خلال الجلد. أفضل المواقع على الجسم لذلك هي:

المعصمين

من الداخل من المرفقين

جانب العنق

الجزء العلوي من القدم

أنواع اضطراب نظم القلب

هناك عدة أنواع من اضطراب نظم القلب ، كما هو موضح هنا:

رجفان أذيني

هذا هو الضرب غير المنتظم لغرف الأذين ، وغالبًا ما ينطوي على تسرع القلب. الرجفان الأذيني (A-fib) شائع ويتطور بشكل رئيسي في البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا .

فبدلًا من إنتاج تقلص واحد قوي ، تتلاشى الغرفة أو ترتجف ، مما يؤدي إلى سرعة ضربات القلب.



الرجفان الأذيني

في حين أن الرجفان يسبب العديد من الارتعاش العشوائي والمختلف في الأذين ، فإن الرفرفة الأذينية عادة ما تكون من منطقة واحدة في الأذين لا تعمل بشكل صحيح. ينتج عن هذا نمط ثابت في التوصيل غير الطبيعي للقلب.

قد يعاني بعض الأشخاص من الرفرفة والرجفان.

الرفرفة الأذينية يمكن أن تكون حالة خطيرة وتؤدي عادةً إلى الرجفان بدون علاج.

تسارع دقات القلب فوق البطنية

تشير الحالة المعروفة باسم عدم انتظام دقات القلب فوق البطيني (SVT) إلى سرعة ضربات القلب المنتظمة بشكل منتظم. يمكن للفرد أن يعاني من تسارع ضربات القلب التي يمكن أن تستمر من بضع ثوان إلى بضع ساعات.

يصنف الأطباء الرجفان الأذيني والرفرفة تحت SVTs.

عدم انتظام دقات القلب البطيني

تشير هذه الحالة إلى النبضات الكهربائية غير الطبيعية التي تبدأ في البطينين وتتسبب في سرعة ضربات القلب بشكل غير طبيعي. يحدث هذا غالبًا إذا كان القلب يعاني من ندبة من نوبة قلبية سابقة.

الرجفان البطيني

هذا هو إيقاع غير منتظم في القلب يتكون من تقلصات البطينات السريعة وغير المنسقة والرفرفة. لا يضخ البطينان الدم ولكنهما يرتجفان بدلًا من ذلك.

الرجفان البطيني يمكن أن يهدد الحياة وعادة ما يكون له روابط بأمراض القلب. غالبًا ما تؤدي النوبة القلبية إلى حدوثها.



متلازمة كيو تي الطويلة

تشير هذه المتلازمة إلى اضطراب إيقاع القلب الذي يتسبب أحيانًا في سرعة ضربات القلب غير المنسقة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإغماء ، الذي قد يهدد الحياة.

يمكن أن يحدث أيضًا بسبب الحساسية الجينية أو تناول بعض الأدوية.



أسباب عدم انتظام ضربات القلب

قد يؤدي أي انقطاع في النبضات الكهربائية التي تحفز تقلصات القلب إلى عدم انتظام ضربات القلب.

يمكن أن تتسبب عدة عوامل في عمل القلب بشكل غير صحيح ، بما في ذلك:

مدمن كحول

داء السكري

اضطراب تعاطي المخدرات

شرب الكثير من القهوة

أمراض القلب ، مثل قصور القلب الاحتقاني

ضغط دم مرتفع

فرط نشاط الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية

ضغط عصبى

تندب في القلب ، غالبًا بسبب نوبة قلبية

التدخين

بعض المكملات الغذائية والأعشاب

بعض الأدوية

التغيرات الهيكلية في القلب

لن يعاني الشخص الذي يتمتع بصحة جيدة في القلب من عدم انتظام ضربات القلب على المدى الطويل إلا إذا كان لديه محفز خارجي ، مثل اضطراب تعاطي المخدرات أو صدمة كهربائية.

ومع ذلك ، يمكن أن تعني مشكلة القلب الكامنة أن النبضات الكهربائية لا تنتقل عبر القلب بشكل صحيح. هذا يزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب.

الأعراض لعدم انتظام ضربات القلب

قد لا يسبب عدم انتظام ضربات القلب أعراضًا ملحوظة. ومع ذلك ، قد يكتشف الطبيب عدم انتظام ضربات القلب أثناء الفحص الروتيني أو بعد طلب مخطط كهربية القلب (EKG).

حتى إذا لاحظ الفرد الأعراض ، فهذا لا يعني بالضرورة أنه يعاني من عدم انتظام ضربات القلب الشديد.

قد لا تظهر أي أعراض على بعض الأشخاص الذين يعانون من اضطراب نظم القلب الذي يهدد الحياة ، بينما قد لا يعاني آخرون يعانون من أعراض اضطراب نظم القلب الشديد.

تعتمد الأعراض على نوع عدم انتظام ضربات القلب ، كما يلي:

أعراض عدم انتظام دقات القلب

تشمل أعراض ضربات القلب السريعة ما يلي:

ضيق التنفس

دوخة

إغماء أو شبه إغماء

ترفرف في الصدر

ألم صدر

الدوار

ضعف مفاجئ

أعراض بطء القلب

يمكن أن يتسبب بطء القلب في الأعراض التالية:

الذبحة الصدرية ، أو ألم في الصدر

صعوبة في التركيز

الالتباس

إيجاد التمرين أصعب من المعتاد

دوخة

التعب

الدوار

الخفقان

ضيق في التنفس

إغماء أو شبه إغماء

التعرق الغزير

أعراض A-fib

عندما تحدث أعراض A-fib ، غالبًا ما يكون لها بداية سريعة وقد تشمل:

ذبحة

ضيق التنفس

دوخة

الخفقان

إغماء أو شبه إغماء

ضعف

المضاعفات لعدم انتظام ضربات القلب

قد لا يعاني بعض الأشخاص من أعراض نشطة بسبب عدم انتظام ضربات القلب. ومع ذلك ، لا يزال العلاج ضروريًا لمنع المزيد من المضاعفات ، والتي قد تشمل السكتة الدماغية وفشل القلب.

السكتة الدماغية : الرجفان الأذيني يعني أن القلب لا يضخ بشكل فعال. يمكن أن تتسبب هذه الحالة في تجمع الدم في حمامات السباحة وتشكيل الجلطات.

في حالة نزوح الجلطة ، فقد تنتقل إلى شريان الدماغ ، مما يتسبب في انسداد قاتل أو سكتة دماغية. يمكن أن تتسبب السكتة الدماغية في تلف الدماغ وتتطلب علاجًا طارئًا.



فشل القلب: يمكن أن يؤدي تسرع القلب أو بطء القلب لفترات طويلة إلى فشل القلب. عندما يفشل القلب ، لا يمكنه ضخ كمية كافية من الدم إلى الجسم وأعضائه. يمكن أن يساعد العلاج عادةً في تحسين ذلك.



علاج عدم انتظام ضربات القلب

علاج عدم انتظام ضربات القلب ضروري فقط إذا كانت الحالة تزيد من خطر حدوث اضطراب نظم القلب الشديد أو المضاعفات ، أو إذا كانت الأعراض شديدة.

تتطلب اضطرابات النظم المختلفة علاجات مختلفة.

علاجات بطء القلب

في حالة حدوث بطء القلب بسبب حالة كامنة ، سيحتاج الطبيب إلى علاج هذه الحالة أولًا. إذا لم يجدوا مشكلة أساسية ، فقد ينصح الطبيب بزرع جهاز تنظيم ضربات القلب.

جهاز تنظيم ضربات القلب هو جهاز صغير يضعه الطبيب تحت جلد الصدر أو البطن للمساعدة في التحكم في نظم القلب غير الطبيعية. تستخدم أجهزة تنظيم ضربات القلب نبضات كهربائية لتحفيز القلب على النبض بمعدل دنيا منتظم.