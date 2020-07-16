عدم انتظام ضربات القلب يسبب الموت المفاجئ.. الأسباب والأعراض

يحدث عدم انتظام ضربات القلب عندما لا تعمل الإشارات الكهربائية التي تنسق ضربات القلب بشكل صحيح. قد تبدو ضربات القلب غير المنتظمة وكأنها تسارع في القلب أو ترفرف.
كشف موقع mediacl news today, عدم انتظام ضربات القلب ، وكذلك أسبابه وأعراضه. وفسر العلاجات الممكنة وأنواعه المختلفة.
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ما هو عدم انتظام ضربات القلب؟
هناك عدة فئات من اضطراب نظم القلب ، بما في ذلك:
قد يسمع بعض الناس أن الأطباء يستخدمون كلمة "خلل النظم" عند الإشارة إلى عدم انتظام ضربات القلب. الكلمات عدم انتظام ضربات القلب وخلل النظم تعني نفس الشيء ، ولكن كلمة عدم انتظام ضربات القلب أكثر انتشارًا.
ما هو نبض القلب الطبيعي؟
يقوم الأطباء بتحديد نبضات القلب الصحية عن طريق حساب عدد المرات التي ينبض فيها القلب كل دقيقة أثناء الراحة. يُعرف هذا باسم معدل ضربات القلب أثناء الراحة.
يختلف نطاق معدل ضربات القلب أثناء الراحة الصحية بين الأفراد ، ولكن جمعية القلب الأمريكية (AHA) تشير إلى أنه يتراوح عادةً بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة .
كلما كان الشخص أكثر لياقة ، كلما انخفض معدل ضربات القلب. على سبيل المثال ، سيكون لدى الرياضيين الأولمبيين معدل ضربات قلب يستريح أقل من 60 نبضة في الدقيقة ، لأن قلوبهم عالية الكفاءة.
يجب أن ينبض القلب بإيقاع منتظم ، يتألف من دقات "بوم بوم" المزدوجة مع مسافات متساوية بين كل منهما.
واحدة من هذه الضربات هي انقباض القلب لتوفير الأكسجين للدم الذي تم تداوله بالفعل ، والآخر ينطوي على دفع القلب للدم المؤكسج حول الجسم.
يمكن للشخص قياس معدل ضربات القلب باستخدام نبضه. هذه هي النقطة التي يمكنهم فيها الشعور بنبض القلب من خلال الجلد. أفضل المواقع على الجسم لذلك هي:
أنواع اضطراب نظم القلب
هناك عدة أنواع من اضطراب نظم القلب ، كما هو موضح هنا:
فبدلًا من إنتاج تقلص واحد قوي ، تتلاشى الغرفة أو ترتجف ، مما يؤدي إلى سرعة ضربات القلب.
قد يعاني بعض الأشخاص من الرفرفة والرجفان.
الرفرفة الأذينية يمكن أن تكون حالة خطيرة وتؤدي عادةً إلى الرجفان بدون علاج.
يصنف الأطباء الرجفان الأذيني والرفرفة تحت SVTs.
الرجفان البطيني يمكن أن يهدد الحياة وعادة ما يكون له روابط بأمراض القلب. غالبًا ما تؤدي النوبة القلبية إلى حدوثها.
يمكن أن يحدث أيضًا بسبب الحساسية الجينية أو تناول بعض الأدوية.
أسباب عدم انتظام ضربات القلب
قد يؤدي أي انقطاع في النبضات الكهربائية التي تحفز تقلصات القلب إلى عدم انتظام ضربات القلب.
يمكن أن تتسبب عدة عوامل في عمل القلب بشكل غير صحيح ، بما في ذلك:
ومع ذلك ، يمكن أن تعني مشكلة القلب الكامنة أن النبضات الكهربائية لا تنتقل عبر القلب بشكل صحيح. هذا يزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب.
الأعراض لعدم انتظام ضربات القلب
قد لا يسبب عدم انتظام ضربات القلب أعراضًا ملحوظة. ومع ذلك ، قد يكتشف الطبيب عدم انتظام ضربات القلب أثناء الفحص الروتيني أو بعد طلب مخطط كهربية القلب (EKG).
حتى إذا لاحظ الفرد الأعراض ، فهذا لا يعني بالضرورة أنه يعاني من عدم انتظام ضربات القلب الشديد.
قد لا تظهر أي أعراض على بعض الأشخاص الذين يعانون من اضطراب نظم القلب الذي يهدد الحياة ، بينما قد لا يعاني آخرون يعانون من أعراض اضطراب نظم القلب الشديد.
تعتمد الأعراض على نوع عدم انتظام ضربات القلب ، كما يلي:
أعراض عدم انتظام دقات القلب
تشمل أعراض ضربات القلب السريعة ما يلي:
المضاعفات لعدم انتظام ضربات القلب
قد لا يعاني بعض الأشخاص من أعراض نشطة بسبب عدم انتظام ضربات القلب. ومع ذلك ، لا يزال العلاج ضروريًا لمنع المزيد من المضاعفات ، والتي قد تشمل السكتة الدماغية وفشل القلب.
السكتة الدماغية : الرجفان الأذيني يعني أن القلب لا يضخ بشكل فعال. يمكن أن تتسبب هذه الحالة في تجمع الدم في حمامات السباحة وتشكيل الجلطات.
في حالة نزوح الجلطة ، فقد تنتقل إلى شريان الدماغ ، مما يتسبب في انسداد قاتل أو سكتة دماغية. يمكن أن تتسبب السكتة الدماغية في تلف الدماغ وتتطلب علاجًا طارئًا.
فشل القلب: يمكن أن يؤدي تسرع القلب أو بطء القلب لفترات طويلة إلى فشل القلب. عندما يفشل القلب ، لا يمكنه ضخ كمية كافية من الدم إلى الجسم وأعضائه. يمكن أن يساعد العلاج عادةً في تحسين ذلك.
علاج عدم انتظام ضربات القلب
علاج عدم انتظام ضربات القلب ضروري فقط إذا كانت الحالة تزيد من خطر حدوث اضطراب نظم القلب الشديد أو المضاعفات ، أو إذا كانت الأعراض شديدة.
تتطلب اضطرابات النظم المختلفة علاجات مختلفة.
علاجات بطء القلب
في حالة حدوث بطء القلب بسبب حالة كامنة ، سيحتاج الطبيب إلى علاج هذه الحالة أولًا. إذا لم يجدوا مشكلة أساسية ، فقد ينصح الطبيب بزرع جهاز تنظيم ضربات القلب.
جهاز تنظيم ضربات القلب هو جهاز صغير يضعه الطبيب تحت جلد الصدر أو البطن للمساعدة في التحكم في نظم القلب غير الطبيعية. تستخدم أجهزة تنظيم ضربات القلب نبضات كهربائية لتحفيز القلب على النبض بمعدل دنيا منتظم.