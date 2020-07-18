عطلت عدة مواقع وتطبيقات عالمية.. تفاصيل توقف خدمة Cloudflare

تعذر الوصول إلى العديد من مواقع الويب والخدمات الرئيسية لشبكة الإنترنت، في عدد كبير من دول العالم، حيث توقفت العديد من المواقع العربية والعالمية وذلك بسبب تعطل شبكة توصيل المحتوى ونظام أسماء النطاقات العالمية كلاودفلير Cloudflare





وبحسب موقع TechCrunch فقد تأثر كل من مواقع ومنصات Discord و Feedly و Politico و Shopify و League of Legends ، مما أزعج المستخدمين بشكل كبير، ولم تكن فقد تأثر كل من مواقع ومنصات Discord و Feedly و Politico و Shopify و League of Legends ، مما أزعج المستخدمين بشكل كبير، ولم تكن مواقع الويب معطلة فحسب ، بل كانت أيضًا بعض المواقع تهدف إلى توفير تحذيرات وتتبع حالات الانقطاع.









وأدى العطل المفاجئ في Cloudflare إلى تعطل Google DNS وهو المشغل لسيرفرات محرك البحث جوجل، مما أدى إلى تعطل الإنترنت وعدد كبير من خدمات ومواقع جوجل ، وحوالى ما يقدر ب 15 % من شبكة الإنترنت العالمية، واستمرت لفترة من الوقت منذ قليل اليوم السبت 17 يوليو.





وصرح المسئولون في Cloudflare بأنه قد تحديد المشكلة ويجري تنفيذ إصلاحها حيث أرجع الرئيس التنفيذي ل Cloudflare ماثيو برينس Matthew Prince أن سبب المشكلة هو خطأ تسبب في مسارات سيئة نتج عنها حركة مرور خاطئة لنقاط الاتصال الخاصة بالشبكة الرئيسية.





ويعد نظام أسماء النطاقات الخاص ب Cloudflare جزءًا لا يتجزأ من الويب ، حيث يربط المجالات المواقع والسيرفرات بشبكة الإنترنت.





وإذا تعطلت هذه السيرفرات فإن عدد من مواقع الويب ستتعطل ولن يستطيع المستخدمون الوصول إليها، وعادةً ما يكون لدى مزودي الإنترنت خدمات خاصة بهم ، لكنها غالبًا لا تكون كافية ، لذلك توجد بدائل مثل محرك البحث جوجل.



