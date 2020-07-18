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رياضة

نجم بيراميدز يرفع راية التمرد ويفتعل الأزمات من أجل عيون الأهلي

السبت 18/يوليه/2020 - 06:46 م
الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
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حسن العمدة
أشهر قليلة تفصل الأندية عن الميركاتو الصيفي وستعلن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق لا تزال تدخل فى صراعات من أجل ضم لاعبين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

وترددت أنباء عديدة فى الايام الماضية بوجود مفاوضات جادة بين الأهلي وبيراميدز لضم إيريك تراوري للقلعه الحمراء لتدعيم صفوف الفريق .

وعلم صدي البلد ، ان إيريك تراوري يفتعل الازمات ويتمرد فى التدريبات للضغط علي إدارة بيراميدز للانتقال الي النادي الأهلي .


ومنذ يومين خرج إيريك تراوري من التقسيمه الخاصة بالتدريبات ، مما أغضب الكرواتي آنتي تشاتشيتش من اللاعب دون الحصول علي آذن ، وتفاجئ اللاعبين من رد فعل البوركيني .

وتمسكت إدارة نادي بيراميدز بـ إيريك تراوري وعدم رحيله فى الوقت الحالي لحاجه الفريق له بعدما تأهل فريق "الاهرامات" لدور نصف نهائي كأس الكونفدرالية .

وأكد نادي بيراميدز أنه سيدرس عرض الأهلي بعد انتهاء الموسم؛ وصعوبة رحيل اللاعب فى الوقت الحالي .

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