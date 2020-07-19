زيدان البارسا .. باتريك كلويفرت يقترب من خلافة كيكي سيتين في برشلونة





وكانت تقارير صحفية، أشارت خلال الأيام الماضية إلى اقتراب كيكي سيتين من الرحيل عن برشلونة، بعد خسارة الفريق للقب الدوري الإسباني.





وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية"، أن باتريك كلويفرت بات مرشحا بقودة لتولي منصب المدير الفني لبرشلونة خلفا لـ كيكي سيتين، وقيادة الفريق في مسابقة الدوري أبطال أوروبا.





وأضافت الصحيفة، أن ميسي وباقي لاعبو برشلونة يرون أن كلويفرت هو الأنسب لتولي تدريب الفريق، بسبب قدرته على تحقيق الإضافة الفنية للبارسا، بجانب قوة الشخصية التي يتمتع بها.





وتابعت الصحيفة، أن لاعبو برشلونة يرون كلويفرت أنه زيدان البارسا " تشبيها بـ زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لـ ريال مدريد"، كونه كان لاعبا مميزا، وقادر ايضا على أن يكون مدربا نجاحا مع الفريق.





وأشارت الصحيفة أن كلويفرت أكتسب خبرة واسعة مؤخرا، تؤهله لقيادة برشلونة، كما أنه يتحدث 6 لغات " الهولندية والإنجليزية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والفرنسية"، بالإضافة إلى أنه شخص محبوب من الجميع في برشلونة.

اقترب الهولندي باتريك كلويفرت أسطورة نادي برشلونة من تولي القيادة الفنية للبارسا، خلفا لـ كيكي سيتين.