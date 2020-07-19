AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

زيدان البارسا .. باتريك كلويفرت يقترب من خلافة كيكي سيتين في برشلونة

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:53 ص
باتريك كلويفرت
باتريك كلويفرت
Advertisements
محمد السعيد
اقترب الهولندي باتريك كلويفرت أسطورة نادي برشلونة من تولي القيادة الفنية للبارسا، خلفا لـ كيكي سيتين.

وكانت تقارير صحفية، أشارت خلال الأيام الماضية إلى اقتراب كيكي سيتين من الرحيل عن برشلونة، بعد خسارة الفريق للقب الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية"، أن باتريك كلويفرت بات مرشحا بقودة لتولي منصب المدير الفني لبرشلونة خلفا لـ كيكي سيتين، وقيادة الفريق في مسابقة الدوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة، أن ميسي وباقي لاعبو برشلونة يرون أن كلويفرت هو الأنسب لتولي تدريب الفريق، بسبب قدرته على تحقيق الإضافة الفنية للبارسا، بجانب قوة الشخصية التي يتمتع بها.

وتابعت الصحيفة، أن لاعبو برشلونة يرون كلويفرت أنه زيدان البارسا "  تشبيها بـ زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لـ ريال مدريد"، كونه كان لاعبا مميزا، وقادر ايضا على أن يكون مدربا نجاحا مع الفريق.

وأشارت الصحيفة أن كلويفرت أكتسب خبرة واسعة مؤخرا، تؤهله لقيادة برشلونة، كما أنه يتحدث 6 لغات " الهولندية والإنجليزية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والفرنسية"، بالإضافة إلى أنه شخص محبوب من الجميع في برشلونة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميسي: كيكي سيتين أساء فهمي.. ولا أعلم شيئا عن مفاوضات برشلونة مع مارتينيز

برشلونة في مهمة جديدة أمام ليجانيس بـ الدوري الإسباني

بعد خسارة الدوري الإسباني.. اجتماع عاجل بين رئيس نادي برشلونة وكيكي سيتين

بعد خسارة الدوري الإسباني.. الفرنسي لوران بلان مرشح لتدريب برشلونة

تشافي أم بلان.. من الأقرب لتدريب برشلونة بعد قرب رحيل كيكي سيتين

ترشيحاتنا

الاستثمار الأوروبي يوافق على تمويل 3 مشروعات لصالح قطاع النقل بقيمة 1.1 مليار يورو

صباح كل حاجة حلوة.. شاهد أحدث ظهور لـ ندى بسيوني

احسب فاتورتك .. تطبيق جديد على المحمول للاستعلام عن قيمة استهلاك الكهرباء

لأول مرة .. شوبير يعلن التفاصيل المالية لعقد رينيه فايلر مع الأهلي

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الأحد 19 -7-2020

نزار السيسي: عدم الوفاق الموجود فى ليبيا يعمل على نشأة قوى معادية لمصر

AdvertisementS

بنظام الذهاب والإياب.. تفاصيل جديدة بشأن مباراتي الأهلي والوداد والزمالك والرجاء

لأول مرة .. شوبير يعلن التفاصيل المالية لعقد رينيه فايلر مع الأهلي

وفاة معلق رياضي كبير بعد معاناة مع المرض

أخبار الرياضة .. حقيقة توقيع لاعب إنبي لـ الأهلي .. تجديد عقد مروان محسن .. وفاة معلق رياضي .. وأول خطوة رسمية للزمالك في ملف نادي القرن

قمة نارية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. الليلة

بعد إصابة حكم بكورونا.. اتحاد الكرة يفرض السرية على معسكر حكام الدوري

عماد متعب يلفت الأنظار بملابس كاجوال على الموضة

قمة نارية بين يونايتد وتشيلسي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 -7- 2020 والقنوات الناقلة

إسماعيل يوسف: حالتي النفسية تدهورت بسبب وفاة محمد عبد الوهاب

عبدالحميد حسن: كنت أشجع الزمالك قبل الانضمام لـ الأهلي .. وحزنت على الرحيل من القناة.. فيديو

إسماعيل يوسف: ابني اتظلم ولولا الظروف لأصبح من نجوم الزمالك

أحمد مجاهد: حديث هشام حطب بشأن عمومية الجبلاية خاطئ.. ومحاولات لإبقاء الجنايني لأطول فترة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 عادات غذائية خاطئة تجنبها صباحًا

صحي وفعال.. نوع من الفاكهة يعالج الإسهال والإمساك

في 10 دقائق .. طريقة عمل البيض الأمريكي