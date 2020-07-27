اجتماع تاريخي للطائفة الإنجيلية.. عودة الصلاة بالكنائس تدريجيا 3 أغسطس المقبل.. و7 قرارات حول الأفراح والجنازات وإجراءات الرسامة والتنصيب

الطائفة الإنجيلية تقرر تعليق الصلوات أيام الجمعة والأحد تنفيذا لتوصية مجلس الوزراء

الطائفة تشكر كافة أجهزة الدولة على دورها في الحد من انتشار فيروس كورونا إقامة الأفراح وصلوات الجنازة بحضور 50% من سعة الكنيسة لا يجب أن تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في التشهير والتجريح





اجتماع هام وتاريخي شهدته الطائفة الإنجيلية اليوم برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، حيث تقرر فيه عودة الصلاة إلى دور العبادة اعتبارا من 3 أغسطس المقبل مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا





الاجتماع عقد اليوم عبر وسائل التواصل الالكتروني بحضور المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية قرر إعادة فتح الكنائس للصلاة، و شهد تجديد رفض الطائفة الإنجيليَّة لكُتب "المعنى الصحيح لإنجيل المسيح"، و"البيان الصريح لحواريّ المسيح" والأخرى المماثلة لهما، وتم التأكيد على أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مناقشة أمور الكنيسة والرعاية له العديد من الجوانب الايجابية والأخرى السلبية، مع ضرورة التأكيد على أن فكرة الحرية لا تعني أبدا التشهير والتجريح.





اقرأ أيضا ..







وقرر المجلسُ الإنجيليُّ العامّ ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيليةِ، برئاسةِ الدكتور القس أندريه زكي ، رئيسِ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصرَ، في اجتماعهم اليوم عبرَ وسائلِ التواصلِ الإليكترونيّ، العودة التدريجية للعبادة في الكنائس اعتبارا من 3 أغسطس المقبل.





وقدم المجتمعون الشكر لله من أجل الدور الذي قامت به الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وكذلك جميع العاملين بالقطاع الطبي، للحد من انتشار فيروس كورونا.





وقرر المجتمعون العودة التدريجية للعبادة في الكنائس اعتبارًا من يوم الاثنين 3 أغسطس المقبل، على أن يستمر تعليق العبادة يومي الجمعة والأحد لحين إشعار آخر، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية وكذلك توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية.





و بالنسبة للجنازات والأفراح تقرر السماح بحضور 50% من مساحة القاعة أو الكنيسة، و السماح بعقد الاجتماعات الإدارية بحد أقصى 50 شخصًا في قاعة تتسع على الأقل لمائة شخص، مع السماح بزيادة نسبة الحضور في بيوت المؤتمرات وبيوت الخدمة والضيافة والخلوة لتصل إلى 50% من مساحة البيت للأسر والأفراد، مع إمكانية عقد اجتماعات بحسب نظام العودة إلى الكنائس.



