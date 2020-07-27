اجتماع تاريخي للطائفة الإنجيلية.. عودة الصلاة بالكنائس تدريجيا 3 أغسطس المقبل.. و7 قرارات حول الأفراح والجنازات وإجراءات الرسامة والتنصيب

الطائفة الإنجيلية تقرر تعليق الصلوات أيام الجمعة والأحد تنفيذا لتوصية مجلس الوزراء
الطائفة تشكر كافة أجهزة الدولة على دورها في الحد من انتشار فيروس كورونا
إقامة الأفراح وصلوات الجنازة بحضور 50% من سعة الكنيسة
لا يجب أن تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في التشهير والتجريح
اجتماع هام وتاريخي شهدته الطائفة الإنجيلية اليوم برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، حيث تقرر فيه عودة الصلاة إلى دور العبادة اعتبارا من 3 أغسطس المقبل مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
الاجتماع عقد اليوم عبر وسائل التواصل الالكتروني بحضور المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية قرر إعادة فتح الكنائس للصلاة، و شهد تجديد رفض الطائفة الإنجيليَّة لكُتب "المعنى الصحيح لإنجيل المسيح"، و"البيان الصريح لحواريّ المسيح" والأخرى المماثلة لهما، وتم التأكيد على أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مناقشة أمور الكنيسة والرعاية له العديد من الجوانب الايجابية والأخرى السلبية، مع ضرورة التأكيد على أن فكرة الحرية لا تعني أبدا التشهير والتجريح.
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وقرر المجلسُ الإنجيليُّ العامّ ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيليةِ، برئاسةِ الدكتور القس أندريه زكي، رئيسِ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصرَ، في اجتماعهم اليوم عبرَ وسائلِ التواصلِ الإليكترونيّ، العودة التدريجية للعبادة في الكنائس اعتبارا من 3 أغسطس المقبل.
وقدم المجتمعون الشكر لله من أجل الدور الذي قامت به الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وكذلك جميع العاملين بالقطاع الطبي، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقرر المجتمعون العودة التدريجية للعبادة في الكنائس اعتبارًا من يوم الاثنين 3 أغسطس المقبل، على أن يستمر تعليق العبادة يومي الجمعة والأحد لحين إشعار آخر، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية وكذلك توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية.
و بالنسبة للجنازات والأفراح تقرر السماح بحضور 50% من مساحة القاعة أو الكنيسة، و السماح بعقد الاجتماعات الإدارية بحد أقصى 50 شخصًا في قاعة تتسع على الأقل لمائة شخص، مع السماح بزيادة نسبة الحضور في بيوت المؤتمرات وبيوت الخدمة والضيافة والخلوة لتصل إلى 50% من مساحة البيت للأسر والأفراد، مع إمكانية عقد اجتماعات بحسب نظام العودة إلى الكنائس.
وتقرر السماح بزيادة نسبة الحضور في إجراءات الرسامة والتنصيب لتصل إلى 50% من مساحة قاعة الكنيسة، مع السماح بعودة فريضة العشاء الرباني مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية، على أن تستمر هذه القرارات لحين إشعار آخر.
وفي نهاية الاجتماع رفع الجميع صلاة من أجل أن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا، وأن يعطي الله الحكمة للقيادة السياسية في مواجهة كافة التحديات التي تحيط بوطننا الغالي مصر.
من ناحية أخرى، قالت الطائفة في بيان لها "إنه في ضوء بيان دار الكتاب المقدس، وبعد دراسةٍ واعيةٍ ودقيقةٍ، فإنَّ المجلس الإنجيليَّ العام يؤكدُ رفضَه التامَّ لهذهِ الكُتبِ.
وأوضح البيان أن هذا القرارُ يأتى بناءً على عدةِ أسباب، أولًا: إننا لا نقبل هذه الكتابات على أنها "ترجمات للكتاب المقدس"، بل هي كُتب تسعى لتقديمِ صياغةٍ أيديولوجيَّةٍ لنصِّ العهدِ الجديدِ، وهذه الصياغةُ الأيديولوجيَّةُ ابتعدتْ كلَّ البُعدِ عنْ مبادئِ وأسسِ علومِ الترجمةِ؛ فلا هي ترجمةٌ حرفيَّةٌ "تكافؤ اللفظ للَّفظ"، ولا هي ترجمةٌ تفسيريةٌ "تكافؤ المعنى للمعنى"؛ حيث إنَّها قدَّمت معانيَ وصياغاتٍ مختلفةً بشكلٍ أساسيٍّ عن معاني العهدِ الجديدِ.
وأضاف أنَّ الاختلافَ حول أسماءِ شخصيَّات الكتابِ المقدَّس ليسَ مجرَّدَ خلافٍ حولَ طرقِ التسمية المختلفة، لكنَّه يتعدَّى ذلك إلى اختلافٍ جذريٍّ حولَ طبيعةِ هذه الشخصياتِ وأهميَّتِها ومعناها، وعلى رأسِها شخصية الرَّبِّ يسوع المسيح له المجد؛ إذ تمَّ تقديمُه بطريقةٍ تُخِلُّ من طبيعتِهِ الإلهيةِ وبنوتِهِ لله.
وتابع إننا، كمسيحيين إنجيليين، نؤمنُ أنَّ جوهرَ رسالةِ الإنجيل يرتكزُ على الإعلانِ بأنَّ يسوعَ المسيح هو اللهُ الظاهرُ في الجسدِ، مُخلِّصُ الإنسانيةِ، وهذه الرسالةُ الواضحةُ والبسيطةُ للإنجيل لا نجدُها مُعلَنَةً في نصوصِ هذه الكتبِ، سواء بشكلٍ متناثرٍ في النصوص، أو مُركَّزة بشكلٍ واضحٍ في نصٍّ معيَّن.