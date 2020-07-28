أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 6 نصائح يجب اتباعها قبل شراء الهاتف الذكي.. و3 أسباب تجعلك لا تستخدم تطبيق ماسنجر Messenger

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
أعلنت شركة Qualcomm كوالكوم الأمريكية للمعالجات،عن إطلاقها تقنية الشحن Quick Charge 5 التى تستطيع شحن 50 % من بطارية الهواتف الذكية في 5 دقائق فقط.
اعتمدت شركة Xiaomi شاومي الصينية، القارئ الإلكترونى Xiaomi Mi Ebook Reader ، وذلك لإطلاقه في الأسواق، ليكون أول قارئ للكتب الإلكترونية تطلقه شاومى، وذلك لمنافسة عدد من الشركات مثل شركة أمازون.
رفع عدد من مستخدمى منتجات وأنظمة Apple آبل ، دعوى قضائية في محكمة كاليفورنيا ضد الشركة الأمريكية، ولذلك لسماحها باختراق عدد كبير من خصوصيتهم، فيما يعرف بقضية خدع بطاقات هدايا iTunes.
أجرت شركة جوجل أكبر تحديث من نوعه على تطبيق رسائل البريد الإلكترونى Gmail ؛ لحماية المستخدمين من الهجمات الإلكترونية، والتى كانت اجتاحت ملايين المستخدمين خلال الأيام القليلة الماضية.
كثيرا ما تدور التساؤلات حول مدى تشفير الرسائل الموجودة في تطبيقات فيسبوك سواء ماسنجر وواتس آب، وغيرها، وسياسة الخصوصية المتبعة من الشركة في تشفير وحماية المستخدمين، ومع كل اختراق وسرقة بيانات للمستخدمين تتجدد الأسئلة مرة أخرى.
تعتبر بطاريات الهواتف الذكية من أهم العوامل التى تحدد اتجاه راغبى شراء الهواتف، فاستعمال الهواتف أغلب ساعات اليوم سواء في العمل أو الدراسة أو الحياة الاجتماعية يجعل الاعتماد على بطارية بقدرات عالية عامل أساسى في شراء الهاتف الذكى، ويعتبر هاتف Galaxy M41 من سامسونج من أفضل الهواتف الذكية للفئة المتوسطة في البطاريات في 2020.
مع تعدد شركات الهواتف الذكية وإصدارات الهواتف وتنوعها، ما بين الهواتف الرخيصة والمتوسطة والرائدة، يصدر كل عام ما لايقل عن 100 هاتف، ولكن تظل مشكلة رئيسية لدى العديد من راغبى الشراء، هى أى هاتف يشترون من الفئة التى يمتلكون سعر هواتفها.